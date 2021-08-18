Перевод дач и садовых домов в жилые можно будет осуществить в электронной форме, – Минрегион

Граждане, имеющие намерение перевести дачный или садовый дом в жилой, смогут подать документы в электронной форме. Соответствующие изменения были приняты на заседании правительства 18 августа.

Об этом сообщила заместительница министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

"Принятые изменения позволят ускорить оформление соответствующей документации о переводе дачных и садовых домов в жилые и избежать лишней бумажной волокиты", – отметила Козловская.

Так, изменениями в порядок перевода дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома предусмотрено, что:

подать заявление о переводе садовых или дачных домов в жилые дома можно лично или путем отправки заказным письмом с описью вложения (в частности, через центры предоставления административных услуг) или в электронной форме через электронный кабинет или иную государственную информационную систему, интегрированную с электронным кабинетом, пользователем которой является владелец;

решение о переводе дачного или садового дома в жилой дом или об отказе в таком переводе будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности как электронный документ с присвоением регистрационного номера и будет подписываться руководителем исполнительного органа сельского (поселкового, городского) совета. Если в сельском совете исполнительный орган не образован, то документ подписывает сельский председатель с наложением квалифицированной электронной подписи;

отчет о проведении технического осмотра дачного или садового дома с заключением о его соответствии государственным строительным нормам будет создаваться исключительно с использованием реестра строительной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Единой государственной электронной системе в сфере строительства на портале "Дія" можно получить уже 11 услуг.