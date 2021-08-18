СБУ разоблачила изготовление фальсифицированного топлива на 181 миллион

Служба безопасности Украины заблокировала противоправный механизм изготовления и реализации фальсифицированного топлива на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленники делали свой "бензин" на основе спирта, который закупали на заводе в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Руководство спиртзавода не платили акцизный сбор и только на уклонении от уплаты налогов государственный бюджет понес убытки на 181 млн грн.

В ходе следствия установлено, что основой для фальсифицированного бензина служил разбавитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами горючего и в результате получали смесь, которую продавали как "бензин".

Изготовленный фальсификат сбывали оптом за наличные и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.

Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие.