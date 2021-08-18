Нормативы продолжают нарушать 6 украинских банков, – НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного котрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 августа 2021 года нарушали "Проминвестбанк" с показателем 96,59% и "Индустриалбанк" (46,75%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал "Первый инвестиционный банк" (36,3%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Ощадбанк" (140,725%), "Проминвестбанк" (128,25%), "Приватбанк" (85,83%) и "Индустриалбанк" (18,65%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (137,27%).

Банк "Земельный капитал" нарушал шесть нормативов, а именно: норматив регулятивного капитала Н1 (102,942 млн грн, при норме не менее 200 млн грн), норматив краткосрочной ликвидности Н6 (48,71%, при норме более 60%), норматив Н7 (37,27%, при норме не больше 25%), норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 (30,11% при норме не более 25%), норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам LCRвв (15,31% при норме не менее 100%), а также норматив коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR (при норме 69,8% при норме более 80%).

Ранее, в мае 2021 года, Национальный банк продлил на семь месяцев действие антикризисных мер по части особенностей применения мер влияния к банкам и ответственным лицам банковских групп.

Отмечалось, что такое решение будет действовать только в случае, если нарушение возникли вследствие негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников. А также если банки, учитывая рекомендации регулятора, не совершали распределение прибыли за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и соблюдают установленные ограничения в их деятельности.