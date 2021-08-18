Кабмин создал рабочую группу по детенизации экономики во главе с Любченко

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по детенизации экономики и развитию добросовестной конкуренции, ее возглавил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 18 августа, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, замглавы рабочей группы назначен министр финансов Сергей Марченко.

Секретарем группы назначен заместитель директора департамента координации финансовой политики - начальник управления анализа государственной налоговой, таможенной и бюджетной политики Минэкономики.

В состав рабгруппы вошли также замминистра экономики, замминистра финансов, главы Госналоговой, Гостаможни, Госфинмониторинга, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (по соглашению), Антимонопольного комитета (АМКУ), а также замглавы правления Национального банка (по соглашению) и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (по соглашению).

Как сообщалось, по оценке Минэкономки, уровень теневой экономики в Украине в 2020 году впервые за последние годы вырос, увеличившись до 30% ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году. Министерство отмечает, что тенденцию к тенизации показали все виды экономической деятельности, помимо финансовой и страховой.