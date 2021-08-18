Комиссия по азартным играм разрешила открыть зал с игровыми автоматами в здании "Ощадбанка" (обновлено)

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала государственному "Ощадбанку" разрешение на открытие зала игровых автоматов или организацию букмекерской деятельности.

Соответствующее решение от 16 августа обнародовано на сайте КРАИЛ.

Отмечается, что зал площадью 1008 кв. м будет расположен на втором этаже столичного отеле Ramada Encore Kyiv.

В самом "Ощадбанке" пояснили, что получали разрешение в КРАИЛ для арендатора одного из зданий, которые находятся в собственности банка, передает Liga.net.

"К "Ощадбанку" обратился оператор 4-звездочного отеля Ramada, который арендует (с правом выкупа) здание, принадлежащее банку, с просьбой получить у соответствующей комиссии сертификат помещения согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Такую сертификацию может получить только владелец помещения, которым сейчас является Ощадбанк", – уточнили в банке.

Помещение отеля является непрофильным активом банка, которое он получил на баланс в рамках финансовой реструктуризации проблемного заемщика. Сейчас помещение находится в аренде с правом последующего выкупа, и именно арендатор планирует организовать на его базе игорное заведение, пояснили в пресс-службе банка.

"Ощадбанк" не планирует осуществлять любую деятельность, которая касается организации азартных игр", – подчеркнули в банке.

ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей запустила реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.