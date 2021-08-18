Кабмин создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности

При Бюро экономической безопасности будет действовать Совет общественного контроля.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров.

Основными заданиями Совета будут: совершение общественного контроля по деятельности БЭБ; содействие взаимодействию БЭБ с общественными объединениями, другими институтами общественности по вопросам, связанным с деятельностью БЭБ; содействие учету БЭБ общественного мнения во время выполнения возложенных на него заданий.

Совет общественного контроля будет состоять из 15 членов, которых по результатам прозрачного конкурса будут избирать на два года. Персональный состав Совета будет утверждаться директором БЭБ с соблюдением принципа представительства мужчин и женщин.

Во время первого заседания Совет должен будет избрать главу, его заместителя и по предложению главы – секретаря Совета общественного контроля.

Все члены Совета будут принимать участие в его работе на безоплатной основе.