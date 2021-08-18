Количество посетивших Украину иностранцев сократилось за полгода на 31%

За первые шесть месяцев в 2021 года Украину посетил 1 424 471 иностранец, что на 31% меньше, чем в первом полугодии 2020 года (2 млн человек) и на 75% меньше, чем за первые шесть месяцев докарантинного 2019 года (почти 6 млн человек).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

В то же время отмечается значительный прирост посетителей нашей страны во втором квартале 2021 года. За соответствующий период в Украину приехало 3,4 млн иностранцев, что в 4 раза больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что в первой половине 2021 года наблюдается положительная динамика увеличения туристического потока из таких стран как Саудовская Аравия (в 40 раз), США (+69,6%), Армении (+100%), Грузии (+40%), и Азербайджана (+67%). Кроме того, традиционными рынками для Украины остаются Молдова, Россия, Румыния, Беларусь и Турция.

В ГАРТ уточнили, что 70% иностранцев, посетивших Украину, являются европейцами (на 10% меньше, чем в 2020 году), 24% – представители стран Азиатского региона (на 8% больше), 2,8% приехали из Северной Америки и 1,7% – граждане Африканского континента.

В то же время в первом полугодии украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 млн граждан. Традиционными направлениями остаются Турция (774 тыс. человек) и Египет (705 тыс. человек).

Также появились новые туристические центры, куда приезжают все больше украинцев. В частности, речь идет о Доминиканской Республике (+228% и 35 тыс.человек), Катаре (11,5 тыс. человек), Мальдивах (10 тыс. человек), Танзании (7 тыс. человек) и Шри Ланке (2,5 тыс. человек).