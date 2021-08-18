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Кабмин сменил главу Агентства по энергоэффективности

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Кабмин сменил главу Агентства по энергоэффективности

Кабинет министров назначил Валерия Безуса главой Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Безус подавал декларацию кандидата на должность главы Госэнергоэффективности еще в январе 2020 года.

Согласно документу, до этого с 2016 года он работал Днепропетровском облсовете на должности заместителя председателя по исполнительному аппарату - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности.

Как сообщалось, с июля 2020 года и до последнего времени обязанности главы Госэнергоэффективности исполнял первый заместитель председателя агентства Константин Гура.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Telegram


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