Кабмин сменил главу Агентства по энергоэффективности
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Кабинет министров назначил Валерия Безуса главой Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.
Безус подавал декларацию кандидата на должность главы Госэнергоэффективности еще в январе 2020 года.
Согласно документу, до этого с 2016 года он работал Днепропетровском облсовете на должности заместителя председателя по исполнительному аппарату - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности.
Как сообщалось, с июля 2020 года и до последнего времени обязанности главы Госэнергоэффективности исполнял первый заместитель председателя агентства Константин Гура.
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