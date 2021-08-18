Кабмин выделил финансирование для создания Аграрного реестра

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, принял решение о выделении средств на на мероприятия по созданию Государственного аграрного реестра.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.

"Это шаг вперед в направлении увеличения конкурентоспособности отрасли, ведь реестр позволит выйти на новый уровень отношений между государством и сельхозпроизводителем, основанный на принципах прозрачности, удобства и доступности. Реализация принципа "единого окна" в рамках аграрного реестра откроет доступ к удобным и прозрачным сервисам, различным государственным программам и будет способствовать получению банковского кредитования", – отметил премьер.

Согласно пояснительной записке к проекту принятого постановления, на создание Государственного аграрного реестра в ноябре 2020 года Минэкономики было выделено 27 млн грн. Однако в связи с отделением Минагрополитики от Минэкономики эти средства передаются аграрному министерству.

Речь идет о кредитных средствах Международного банка реконструкции та развития (МБРР), выделенных Украине в 2019 году по проекту "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".

Как сообщалось, Министерство аграрной политики еще в июле планировало запустить Государственный аграрный реестр, объединяющий данные ряда других госреестров. Запуск версии с полноценным функционалом запланирован на 2022 год.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства", предусматривающие создание Государственного аграрного реестра, в ноябре 2020 года.

Государственный аграрный реестр – электронная площадка, с помощью которой планируется предоставлять государственные сервисы, упростить доступ к банковскому финансированию и программам кредитных гарантий, а также ввести программы таргетированной государственной поддержки и оценивать их эффективность.