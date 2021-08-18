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Боголюбов (197) Ізраїль (236) Коломойський (1727) суд (3139) Приватбанк (1693)

"Приватбанк" передал Коломойскому израильский иск на $600 миллионов через "Голос Украины"

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Государственный "Приватбанк" передал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову израильский иск на $600 миллионов через газету "Голос Украины".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В соответствии с решением израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщения в газете "Голос Украины" для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику – Вячеславу Карташову (их давнее доверенное лицо, который в данный момент занимает должность директора департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта") в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам", – говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что "Приватбанк" обратился в Окружной суд города Тель-Авив-Яффа (Израиль) с иском к своим бывшим собственникам и другим ответчикам касательно, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере $600 млн(примерно 16,5 млрд грн) были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на счете в "Израильском Банке Дисконт" (Israel Discount Bank).

Отмечается, что всем трем лицам должным образом был вручен иск в Израиле.

"И в рамках их предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, банк предпринимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий", – подчеркнули в "Приватбанке".

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Как сообщалось ранее, 18 декабря 2019 года "Приватбанк" обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank и другим ответчикам.

Иск касался заявленной схемы присвоения средств в размере как минимум $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в IBD.

"Приватбанк" подал иск против IBD в связи с содействием незаконному присвоению средств банка и нарушением IBD его обязательств перед "Приватбанком". В частности, IBD позволил осуществление очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в IBD, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошенническом характере таких переводов и отмывания средств", – отмечают в "Приватбанке".

В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США.

Однако Верховный суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank и подтвердил право "Приватбанка" на публичное разбирательство дела против экс-владельцев банка о присвоении $600 млн судом по существу в полном объеме. 

В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Приватбанк


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Топ коментарі
+16
Що буде робити 100% Бенядиктова, мовчки дивитись крізь пальці на присутність в Україні злочинця, якому висунув обвинувачення ще й Ізраїль?
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18.08.2021 14:44
+13
Хроника одного президента
‎18.‎08.‎2021

В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика".
В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
показати весь коментар
18.08.2021 15:40
+7
ПОХОЖЕ ВСІ В ДОЛІ.
показати весь коментар
18.08.2021 17:02
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"Приватбанк" передал Коломойскому и Боголюбову израильский иск на $600 миллионов через "Голос Украины" - Цензор.НЕТ 5428
показати весь коментар
18.08.2021 14:41 Відповісти
Що буде робити 100% Бенядиктова, мовчки дивитись крізь пальці на присутність в Україні злочинця, якому висунув обвинувачення ще й Ізраїль?
показати весь коментар
18.08.2021 14:44 Відповісти
ПОХОЖЕ ВСІ В ДОЛІ.
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18.08.2021 17:02 Відповісти
ЗЕ! всё порешает
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18.08.2021 17:47 Відповісти
Буде заради Бєні динамити навіть правоохоронні органи Ізраїлю?
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18.08.2021 17:53 Відповісти
Хроника одного президента
‎18.‎08.‎2021

В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика".
В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
показати весь коментар
18.08.2021 15:40 Відповісти
а вы думали зачем беня снимал сериал?
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18.08.2021 17:42 Відповісти
якщо з боргами, а там лярди, то він нічого не коштує, ну один шекель може
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19.08.2021 07:51 Відповісти
Родіна озвучила ціну білєта на в'їзд . Родіні тоше нушно нємношко дєнєг.
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18.08.2021 18:34 Відповісти
зебобики, где прогрессивный налог на богатеющих форбсов в нашей стране?
налог, который бы хоть немного засыпал пропасть между богатыми и бедными, а слово "социальная справедливость" не вызывала бы злобную ухмылку и зубовный скрежет у безработного, равно как ненависть, к понятию "олигарх" ?
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18.08.2021 19:30 Відповісти
эти люди, эти олигархи, они скорее всего психически больны, когда видят как в стране куча бедняков, а они в это время стоько денег пихают себе в карманы. Это какое то ментальное расстройство. Ну ладно, может они и полезны, но тчобы были ещё полезнее - пусть чем больше зарабатывают, тем больше платят налога. Если Коломойский заработает миллиард и заплатит 50% то он всё равно будет очень рад, а если и немного опечалится, то это урановесится миллионами поднявшихся из нищеты бомжей.
Я думаю, что это тако период истории, как с королями или вождями племён. В будущем таклое поведение будет считаться преступлением и сумасшедствием.
показати весь коментар
18.08.2021 22:36 Відповісти
 
 