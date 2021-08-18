Кабмин утвердил стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Кабинет министров утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Интерфаск-Украина.

Кроме того, Кабмин утвердил операционный план реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

Данные документы предусматривают имплементацию ряда мероприятий, в частности: совершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики; развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновацию; строительство критической инфраструктуры и логистики; формирование регионального рынка труда.

По первому направлению предусматривается создание трех типов моделей территорий приоритетного развития, введение новых инструментов защиты инвестиций, создание системы страхования от военных и политических рисков, устранение чрезмерного регулирования хозяйственной деятельности, инициирование создания Фонда консорциумного финансирования.

Второе направление включает мероприятия по поддержке изготовления продукции с высокой добавленной стоимостью и формирование технологических цепей перерабатывающих производств, стимулирование развития новых высокотехнологических производств, привлечение инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности, развитие агропромышленного комплекса для формирование сегмента животноводства, орошения и земледелия.

Третье направление предусматривает создание транспортно-логистических кластеров и базовых логистических центров, модернизацию железнодорожной магистрали, введение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газовой инфраструктуры.

Формирование регионального рынка труда будет обеспечиваться через программу переподготовки и повышения уровня квалификации в соответствии с нуждами рынка, поддержку перемещенных вузов, а также проведение мероприятий образовательной и информационно-консультационной направленности для предпринимателей.

Среди прочего, документ предусматривает осуществление мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, привлечение потенциала экономической дипломатии, а также расширение механизма привлечения социально ответственного бизнеса.

По словам, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, на данный момент стратегия будет действовать на подконтрольную территорию Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион.