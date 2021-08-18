Минэнерго предложило списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 миллиарда
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Министерство энергетики разработало законопроект, предусматривающий списание задолженности государственных угледобывающих предприятий по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, а также другим социальным платежам, и упрощение условий приватизации госшахт.
Проект документа обнародован на сайте министерства с целью проведения консультаций с общественностью.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, из-за нехватки финансовых ресурсов государственные угледобывающие предприятия не соблюдают сроки уплаты начисленной заработной платы, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других обязательных платежей, в результате чего накапливается значительная задолженность.
В частности, на расположенных на подконтрольной территории угольных предприятиях Минэнерго по состоянию на 1 мая 2021 года просроченная задолженность составляет:
- по уплате ЕСВ вместе со штрафами и пеней составляет 1,72 млрд грн;
- по страховым взносам в Пенсионный фонд вместе со штрафами и пеней – 44,5 млн грн;
- по возмещению Пенсионному фонду расходов на выплату и доставку льготных пенсий – 3,6 млрд грн;
- по страховым взносам на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания вместе со штрафами и пеней – 402,6 млн грн;
- по страховым взносам на общеобязательное государственное социальное страхования на случай безработицы со штрафами и пеней – 28 млн грн.
Как отмечается в проекте документа, из-за указанных задолженностей работникам государственных угольных предприятий не начисляется страховой стаж, а пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимальной заработной платы.
С целью решения этой проблемы предложено списать задолженность государственных угольных предприятий по социальным платежам в объеме по состоянию на дату вступления в силу указанного закона. При этом предложено установить, что списанные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование и ЕСВ будут учитываться в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования как уплаченные в полном объеме.
Кроме этого, законопроектом предложено упростить приватизацию государственных угольных предприятий.
Как отмечается в пояснительной записке, после принятия в 2013 году закона "Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий" ни одно угледобывающее предприятие так и не было приватизировано.
Поэтому предлагается разрешить приватизацию обособленных подразделений угледобывающих предприятий как единых имущественных комплексов, установить трехлетний мораторий на взыскание задолженности шахт за электроэнергию после их приватизации, а разрешить приватизацию госшахт с целью дальнейшего перепрофилирования их хозяйственной деятельности.
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