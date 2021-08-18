Власти Австрии ужесточили правила въезда для вакцинированных туристов

Власти Австрии с 18 августа ужесточили требования въезда для людей, вакцинированных от COVID-19.

Въезжать в страну без предъявления отрицательного теста на коронавирус можно будет только в случае полной иммунизации, то есть двойной вакцинации, передает Европейская правда.

До сих пор въезд разрешался на 22-й день после первой дозы. Теперь же, согласно обновленным правилам австрийского Минздава, человек считается полностью вакцинированным со дня прививки второй дозой.

Исключение составляет вакцинация однократным препаратом Johnson & Johnson, при котором, как поясняет Минздрав Австрии, человек приобретает иммунитет через 21 день после введения вакцины.

Лица, которые не завершили вакцинацию, должны предъявить при въезде отрицательный тест на COVID-19 или доказательство того, что они переболели.

Людям, которые или имеют свидетельство о прививках, или отрицательный тест или доказательство болезни, больше не нужно регистрироваться на правительственном портале.

Правительство Австрии объясняет ужесточение правил стремительным ростом заражений коронавирусом последние дни.