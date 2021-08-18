Власти Австрии ужесточили правила въезда для вакцинированных туристов
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Власти Австрии с 18 августа ужесточили требования въезда для людей, вакцинированных от COVID-19.
Въезжать в страну без предъявления отрицательного теста на коронавирус можно будет только в случае полной иммунизации, то есть двойной вакцинации, передает Европейская правда.
До сих пор въезд разрешался на 22-й день после первой дозы. Теперь же, согласно обновленным правилам австрийского Минздава, человек считается полностью вакцинированным со дня прививки второй дозой.
Исключение составляет вакцинация однократным препаратом Johnson & Johnson, при котором, как поясняет Минздрав Австрии, человек приобретает иммунитет через 21 день после введения вакцины.
Лица, которые не завершили вакцинацию, должны предъявить при въезде отрицательный тест на COVID-19 или доказательство того, что они переболели.
Людям, которые или имеют свидетельство о прививках, или отрицательный тест или доказательство болезни, больше не нужно регистрироваться на правительственном портале.
Правительство Австрии объясняет ужесточение правил стремительным ростом заражений коронавирусом последние дни.
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