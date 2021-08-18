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Кипберполиция Киева заблокировала деятельность финансовой онлайн-пирамиды

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Кипберполиция Киева заблокировала деятельность финансовой онлайн-пирамиды

Столичные правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, обещая участникам прибыль от торговли валютами, фигуранты присвоили 2 млн грн.

Следствие установило, что двое жителей Харькова и один житель Сум создали веб-ресурс, который позиционировали как инвестиционную онлайн-платформу. Гражданам предлагали получать доход от торговли разными видами валют. Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем подозреваемые "исчезали". Общая сумма убытков, нанесенных потерпевшим, составляет в 2 млн грн.

Полицейские провели обыски по местам жительства и в автомобилях фигурантов, в ходе которых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацполиция


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