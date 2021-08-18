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Молдавский лоукостер FlyOne запустит авиарейсы в Киев

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Молдавский лоукостер FlyOne запустит авиарейсы в Киев

С 1 октября молдавская авиакомпания FlyOne начнет выполнять рейсы в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

Отмечается, что самолеты будут летать трижды в неделю в международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского (Жуляны), а с 24 октября увеличит частоту рейсов до четырех. Согласно данным на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Позже в расписание добавят воскресенья. 

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp с 26 декабря запускает новое направление в Австрию по маршруту Киев-Зальцбург-Киев. В первое время самолеты будут летать по воскресеньям, а с 15 января и в феврале – по субботам.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Украэрорух"


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