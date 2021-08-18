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Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа

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Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа по требованию 156 народных депутатов.

Как сообщает пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний на странице в Facebook, заседание состоится в 16:00.

На нем рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации", – отметила Туний.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


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