Алжир может увеличить импорт украинского зерна из-за изменений климата, – УЗА

В связи с изменением климата Алжир потребует увеличения импорта зерна, и Украина могла бы стать партнером.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

Отмечается, что УЗА провела онлайн-саммит с представителями правительства Алжирской Народной Демократической Республики, профильных ассоциаций импортеров Алжира, а также Алжирского офиса закупок зерновых.

По итогам встречи алжирская сторона сообщила, что страна в будущем увеличит объемы импорта зерна из-за изменения климатических условий, и Украина может стать его партнером.

"Сегодня Алжир установил тендерные требования к импорту пшеницы на уровне, которые черноморский регион фактически не может выполнить. Именно поэтому Украина экспортирует совсем незначительный объем зерна в Алжир. В прошлом 2020/2021 зерновом сезоне Украина экспортировала всего чуть больше 200 тыс. тонн зерна в Алжир", – говорится в сообщении УЗА.

В то же время президент УЗА Николай Горбачев представил алжирской стороне потенциал и возможности Украины по производству и экспорту зерна, а также отметил, что двустороннюю торговлю зерном можно значительно улучшить, если алжирская сторона приблизит свои тендерные требования к импорту зерна к общепринятым рыночным стандартам, в частности к уровню других стран Северной Африки.

"Содержание зерен поврежденных насекомыми (клопом черепашкой) даже на уровне 0,5% затруднительно выполнить из Украины, хотя и возможно. Однако увеличение этого показателя до уровня 1%, как это принято в большинстве стран импортеров пшеницы из Северной Африки, значительно увеличит объем предложения для Алжира из Украины. Так, например, для Марокко этот показатель лимитирован в 1%, для Туниса он вообще не лимитируется, а для Египта он также составляет 1%", – отметили в УЗА.

В Украинской зерновой ассоциации подчеркнули, что алжирская сторона выразила готовность обсуждать возможные изменения в тендерных процедурах, чтобы приблизить требования к зерну к общепринятым стандартам.

Кроме того, стороны договорились о необходимости проведения отдельной встречи с участием украинских компаний-экспортеров и алжирских импортеров зерна для обсуждения и углубления сотрудничества и торговли зерном.