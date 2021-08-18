Киевского предпринимателя будут судить за уклонение от налогов на 12,5 миллиона, – прокуратура

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно предпринимателя по факту уклонения от уплаты налогов, подделки документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Расследование установило, что мужчина занимался предпринимательской деятельностью в сфере предоставления курьерских услуг. В течение 2015-2016 годов обвиняемый заказывал из-за границы разнообразные товары и оформлял посылки на вымышленных лиц, хотя фактически получал их самостоятельно. Таким образом, он уклонялся от уплаты таможенных платежей и подавал в государственные органы налоговые накладные, ведомости о доходах в которых не соответствовали действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это привело к фактическому непоступлению в госбюджет почти 12,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.