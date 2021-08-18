Нацбанк аннулировал лицензию страховой компании за невыполнение решений регулятора
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика
Национальный банк аннулировал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг ОДО "Страховая компания "Бизнес Страхование".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что компания не выполнила два решения Нацбанка о применении меры воздействия.
Вопрос о деятельности компании дважды рассматривался Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг. В начале апреля было принято решение о временном приостановлении действия всех лицензий и обязанности страховщика устранить нарушения, предоставив надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие устранение нарушений.
Такая мера воздействия была применена за неподачу Нацбанку отчетности за 9 месяцев 2020 года.
Уже в июне Комитет обязал "Бизнес Страхования" устранить нарушения, в частности относительно лицензионных требований. Такое решение было принято из-за неподачи отчетов за 2020 год и первый квартал 2021 года, а также актуарного отчета и информации о ключевых рисках и результатах стресс-тестирования.
Таким образом, компания не присылает отчеты, начиная с перехода к Нацбанку функций по регулированию и надзору за рынком небанковских финансовых услуг (SPLIT). В то же время "Бизнес Страхование" не предоставило никакой информации о выполнении вышеупомянутых решений Комитета.
"В связи с этим правление Национального банка 17 августа 2021 года приняло решение о применении к ОДО "СК "Бизнес Страхование" меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – говорится в сообщении.
Будь ласка, зачекайте...