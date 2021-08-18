Зеленский обсудил создание новой украинской авиакомпании с главой французской Aerogestion

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше, во время которой собеседники обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

Он добавил, что его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны.

"Президент Украины отметил, что этот масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта", – цитирует президента пресс-служба.

В то же время Марк Роше уточнил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Но, несмотря на это в стране есть возможности для создания национального авиаперевозчика.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.

Отметим, что компанию Aerogestion основали в 1999 году Марк Роше и Доминик Грец. Она специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний. Со временем компания расширила свою деятельность на сферу управления прибылью. Сегодня Aerogestion насчитывает около пятнадцати консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в области авиатранспорта и туризма, консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управления доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.