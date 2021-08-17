Госпродпотребслужба с начала года увеличила поступления в бюджет на 47%

За семь месяцев 2021 года поступления от основной деятельности территориальных органов Госпродпотребслужбы составили 292,4 млн грн, что на 47,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Мы работаем над повышением эффективности Госпродпотребслужбы. Сравнивая результаты работы за семь месяцев с прошлым аналогичным периодом, мы видим рост показателей по многим направлениям. Уменьшение нагрузки на бюджет и увеличение поступлений в него - одно из таких направлений. Дополнительные 93,8 млн грн - это показатель более эффективной работы наших специалистов", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее она отмечала, что главной реформой Госпродпотребслужбы является ее трансформация в современный, прозрачный и удобный сервис, который будет стоять на защите как государства, так и бизнеса и каждого потребителя.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2021 года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило почти 14 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. По итогам их рассмотрения потребителям возвращено 6,8 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.