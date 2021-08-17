Российские суды начали массово штрафовать Google за невыполнение требований властей

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штрафы на общую сумму в 8,5 млн руб. еще по трем протоколам о неудалении запрещенного контента, всего за день компании назначены штрафы на 14 млн руб.

Как сообщается, согласно постановлениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района, по трем протоколам сервису назначены административные штрафы в 5 млн, 1,5 млн, и 2 млн руб., передает Интерфакс.

Компания признана виновной в неудалении контента по требованию российских властей.

Ранее 17 августа за два аналогичных правонарушения мировой суд оштрафовал Google суммарно на 5,5 млн руб.

Таким образом, Google оказался оштрафован всего на 14 млн руб.

Как сообщалось, в июле российский президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в России не менее полумиллиона человек открыть в России полноценные представительства (филиалы), которые будут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами требований властей РФ. В частности, эти компании должны будут ограничивать распространение в России контента, нарушающего российские законы.

При этом за невыполнение требований российских властей законом предусмотрен ряд "мер принуждения" вплоть до полной блокировки интернет-ресурсов в России и исключения их из выдачи поисковиков. Под действие закона могут подпасть не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea), а также "Википедия".