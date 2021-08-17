Прокуратура проводит обыски в "Житлоинвестбуд-УКБ" по делу о ремонтах детсадов (обновлено)

Правоохранители разоблачили схему растраты средств должностными лицами коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" при проведении ремонта дошкольных учебных заведений на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы столицы.

Как сообщает прокуратура Киева, по данным следствия, в течение 2019 года между коммунальным предприятием "Житлоинвестбуд-УКБ" и рядом юридических лиц по результатам процедуры публичных закупок был заключен ряд договоров подряда на проведение работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений, расположенных на территории Киева, на общую сумму около 120 млн грн.

"Вместе с тем установлено, что вышеуказанные работы выполнены подрядчиками в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, направляются на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Кроме того, установлено, что ряд победителей закупок является связанными между собой лицами", – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства во вторник, 17 августа, прокурорами совместно со следователями полиции по оперативному сопровождению ГУ СБУ в Киеве и Киевской области проводятся обыски в помещении коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, которые имеют доказательственное значение для следствия.

В свою очередь в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА) уточнили, что обыски прошли по домашним адресам директора и главного бухгалтера КП "Житлоинвестбуд-УКБ", а также в помещении предприятия.

Разрешение на обыски предоставлено постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 11 августа по уголовному производству, открытому 2 июля 2021 года.

"При этом, решение об обыске не содержит основных его реквизитов. Правоохранители до окончания оглашения текста и вручения указанного постановления и предложения о добровольном предоставлении документов фактически начали выполнять следственные действия в помещениях, которые не указаны для обыска в постановлении. В частности: запретили работникам КП находиться на их рабочих местах и ​​свободно передвигаться помещением", – отмечается в сообщении.

В КГГА уверяют, что правоохранителям были предоставлены имеющиеся в КП "Житлоинвестбуд-УКБ" документы. Других документов, кроме предоставленных добровольно, правоохранители во время обыска не изымали. Также следователи не обнаружили и не изъяли никаких вещей или документов, указанных в полученном ими постановлении.

"Все это свидетельствует, что подобные действия являются продолжением давления на городскую власть Киева и попыткой парализовать работу коммунальных предприятий и подразделений столичной власти", – подчеркнули в КП "Житлоинвестбуд-УКБ".