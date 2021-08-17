Зеленский анонсировал национальную программу развития спортивной инфраструктуры
Новини БізнесЦензор Влада Нерухомість
Власти Украины готовят национальную программу развития спортивной инфраструктуры, реализация которой позволит претендовать на проведение Олимпиады в будущем.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами, передает пресс-служба главы государства.
Зеленский рассказал, что в сентябре, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.
"Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", – заявил президент.
Глава государства также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр.
"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", – отметил Зеленский.
Кроме того, президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.
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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.
Напомним, подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича. Впоследствии в НАБУ установили, что бывшие чиновники Госинвестпроекта и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" при реализации ряда проектов, в том числе "Олимпийская надежда-2022", вывели через офшоры средства на 259,2 млн грн.
Для создания необходимой инфраструктуры Офис президента Владимира Зеленского и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". При этом среди участников проекта фигурируют лица, связанные с реализацией "Олимпийской надежды" Януковича.
Напомним, бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив после Революции достоинства несколько лет скрывался за границей, пока не был задержан в Панаме и экстрадирован в Украину в 2017 году. После этого Печерский районный суд Киева выпустил Каськива под залог в сумме 160 тыс. грн. Дело до сих пор рассматривается в суде первой инстанции.
А на местных выборах в 2020 году Каськив прошел под шестым номером в Закарпатский облсовет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук.
Кроме того, НАБУ расследует дело в отношении родного брата бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра, которого подозревают в завладении 259,2 млн грн средств агентства.
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