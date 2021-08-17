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Минцифры начинает бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія" на Android

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Минцифры начинает бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении

Министерство цифровой трансформации Украины начинает бета-тестирование СOVID-сертификатов в приложении "Дия" для устройств на операционной системе Android.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Начинаем бета-тестирование СOVID-сертификатов в "Дие" на Android. Google усилил требования к информации, которая связана с СOVID-19. Это коснулось и приложений для смартфонов, что вызвало задержку. Мы выполнили все условия, которые выдвинула компания, и получили подтверждение новой версии "Дии" с сертификатами", - написал Федоров.

Он отметил, что с 17 августа все, кто регистрировался на тестирование для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.

"На прошлой неделе мы начали подключаться к продуктовой среде ЕС, где запускаются все COVID-сертификаты. Параллельно ждем признания украинских сертификатов Евросоюзом. До безопасных путешествий по миру без лишних преград осталось совсем немного", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что начался технический этап подключения Украины к системе признания COVID-сертификатов Евросоюза.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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18.08.2021 08:47 Відповісти
 
 