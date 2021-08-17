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Подозреваемый в получении взятки глава Харьковского облсовета от "Слуги народа" объявил об отставке

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Подозреваемый в получении взятки глава Харьковского облсовета от

Глава Харьковского областного совета Артур Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды, написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Об этом глава облсовета сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Принял ответственное и взвешенное решение – написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа", – сообщил Товмасян, обнародовав соответствующие документы.

Он добавил, что не считает себя виновным и намерен оспаривать выдвинутые подозрения в суде.

Как сообщалось, 4 августа НАБУ сообщило о подозрении председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну (фракция "Слуга народа") в получении взятки в размере 1,05 млн грн за сохранение на должности директора коммунального предприятия. Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн, который спустя несколько дней был внесен.

Ранее, в июле, НАБУ задержало по этому же делу заместителя главы Харьковского областного совета Андея Малыша, который избрался в облсовет по спискам партии "ОПЗЖ", а также адвоката.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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