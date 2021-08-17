Минздрав поручил изменить график работы центров вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил местным властям изменить график работы пунктов прививки и центров вакцинации от COVID с учетом возможности их работы в удобное для населения время.

Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

Документом главам областных и Киевской городской государственных администраций поручено обеспечить пересмотр и продление графиков работы пунктов прививки и центров вакцинации населения с учетом возможности их работы в удобное для населения время, а также недопущение закрытия пунктов прививок и центров вакцинации населения в выходные дни.

Кроме того, министр поручил сформировать в регионах еженедельные планы по охвату вакцинацией в разрезе общин региона и прививки пунктов, центров вакцинации населения, мобильных бригад по иммунизации. Согласно распоряжению, минимальное ожидаемое количество прививок в день на один пункт прививки должно составлять 50 прививок, на один центр вакцинации - 50 и более, на одну мобильную бригаду - 100 прививок.

Минздрав также поручил обеспечить обязательное информирование и приглашение граждан для получения второй дозы вакцины, чтобы вовремя завершить курс.

"Важно, чтобы пункты наследовали практику центров массовой вакцинации и их возможности соответствовали потребностям граждан. В командировке я встретил много пунктов, которые были закрыты уже после обеда, потому что, оказывается, их график работы преимущественно с 10 до 12. Конечно, они не успевают охватить всех желающих, потому что люди работают в это время ", – прокомментировалт решение Виктор Ляшко .

Вместе с тем в министерстве фиксируют отставание по введению вторых доз.

"Сервис вакцинации должен заботиться о пациенте, должны напомнить и позаботиться о необходимости завершения курса, ведь только полный курс иммунизации поможет человеку противостоять коронавирусной инфекции", – добавил министр.

Ранее сообщалось, что вакцинация жителей Киева от коронавируса будет приостановлена на два праздничных дня, 23 и 24 августа, в связи с празднованием годовщины независимости Украины.