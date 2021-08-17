Макет нового российского истребителя для Путина обошелся в $30 миллионов, – СМИ
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Строительство демонстратора нового легкого истребителя пятого поколения Checkmate обошлось примерно в $30 млн.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"$30 млн – это стоимость образца самолета. Стоимость производства серийной машины пока мы не можем озвучить", – сказал собеседник агентства.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового истребителя в $25-30 млн.
Руководитель ОАК Юрий Слюсарь говорил, что Checkmate будет производиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же, где был произведен и его образец. Он также не стал уточнять стоимость развертывания производства нового истребителя.
Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") показали российскому президенту Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки.
Разработчики обещают, что Checkmate способен преодолевать до 3 тысяч км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки.
Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Россияне считают, что он сможет составить конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов отмечал, что в первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт в страны Африки, Индию и Вьетнам.
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Не кажи гоп доки не перескочив.(народна мудрість). Не буде воно літати в 2023 році.І в 2025 -му н буде.
Вы увидеть не хотите ль?
Современный истребитель
Инноваций - чемпион
Он невидим и опасен
Упоительно прекрасен
Он помыт, ***********
Угадали: вот и он
Всем бояться до поноса
Вот угроза для пиндоса
У него внизу колёса
Сбоку крылья, сзади хвост
Двести литров керосина
И пощады не проси-на
В жопу - ворогу - осина
Всех отправим на погост
У него: гранаты, пушки
И удобные сидушки
Он пальнет по вражьей тушке
(Если сзади подтолкнут)
Он почти готовый к старту
Только вставить перфокарту
И до самого Монмартру
За 14 минут!
Инфракрасные радары
А под ними - минибары
От Феррари взяли фары
От УАЗа - КаПеПе
Грандиозен, грациозен
Для врага любого грозен
Пишет в Твиттере Рогозин:
****** по Сан-Тропе
Я клянусь перед народом:
Он летает задним ходом
Вопреки любым погодам
Мечет меткое ядро
У него такое кредо:
Только Полная Победа
И иконка на торпедо
И на бампере - ведро
Оцените плавность линий
Нет, пока не алюминий
Что не повод для «уныний»
«Плачев», «грустев» и ваще:
Чтоб опять споткнулся Байден
Алюминий будет найден
И бюджет на это даден
А пока - папьё-маще!
Посмотрите: снизу, ловко -
На гвоздях - боеголовка
Есть WiFi, микроволновка
И резетка USB
Он взлетает вертикально
Бьёт прицельно и фатально
Мощно смотрится, брутально
Как Володя в про-ру-би!
Да! На птичку нашу глядя
И картонный корпус гладя
Возбудится всякий дядя
Так и тянет на Интим
Самолёт - Герой былины
Из говна пока и глины, но
За бюджетный рубль длинный
И в металле воплотим
Закупиться нашей Птицей
Это рай для инвестиций
Подпиши контракт, тупица
Шито-крыто! Лип-тип-тип!
Истребитель - просто Пуля!
Ты купи его, роднуля
После дождичка, в июле
Предоставим прототип
От восторга чуть не плача,
На правительственной даче
Путин, в стойке Киба-дачи,
Закаляя бубенцы,
Думал, с радостной улыбкой,
Как пойдет нырять за рыбкой
Как нырнёт в пучине зыбкой…
А РЕБЯТА МОЛОДЦЫ!
Вон какие самолёты
Несмотря на санкций гнёты
Зарядить помётомёты!
Соловьёву - срочно в пасть:
Что растёт страна, мечтает
Истребители клепает
И они вовсю летают
(Лишь бы, *****, не упасть)
Солнце летнее устало
И стремительно упало
На Жуковском пусто стало
Шавки воют от тоски
А картонный истребитель
Как ушёл последний зритель
Взял и снял парадный китель
И распался на куски
P.S.
Есть мораль у басни этой:
Ты - картонною ракетой
Поглумился над планетой
И мультфильмы показал
И теперь… -
Враг от ужаса трепещет
Истребитель краской блещет
И макету рукоплещет
********* полон зал…