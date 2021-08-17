БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
671 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
656 0
держборг (973) Мінфін (2678) ОВДП (761) облігації (1358)

Спрос на гособлигации на аукционах Минфина упал ниже 1 миллиарда

Новини БізнесЦензор Фінанси

Спрос на гособлигации на аукционах Минфина упал ниже 1 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 17 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 0,79 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных годичные ОВГЗ были размещены на 552,56 млн грн под 11,14% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 49,23 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения трехлетних ОВГЗ поступило 186,65 млн грн под 12,3% годовых.

Как сообщалось, на прошлой неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 2,67 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 