Минэнерго повысило план накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ вдвое

Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Согласно новому документу, на складах ТЭС и ТЭЦ к началу отопительного сезона должно быть накоплено 3,05 млн тонн угля, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего графика, которым был установлен план накопления угля на уровне 1,41 млн тонн.

Решение Министерства энергетики об увеличении плановых показателей накопления угля вызвано необходимостью обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение во время осенне-зимнего периода, а также устойчивую работу энергосистемы во время тестовых испытаний в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы в течение зимы наши граждане были обеспечены светом и теплом. Для этого энергосистема должна войти в отопительный сезон с достаточными запасами угля. Кроме того, тепловая генерация должна обеспечивать стабильность работы энергосистемы во время тестового периода в изолированном режиме. Успешное прохождение тестов будет способствовать положительному решению относительно синхронизации украинской энергосистемы с европейской системой ENTSO-E", - отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической – запасы угля газовой группы уже вдвое меньше предусмотренного графиком Минэнерго объема.

Так, по состоянию на утро 16 августа на складах ТЭС находилось 763 тыс. тонн угля, что на 2,6% меньше, чем на начало предыдущей недели (9 августа, 783 тыс. тонн). В частности, объем антрацитового угля на складах ТЭС с 9 августа вырос на 4,6% – до 273 тыс. тонн, а газового – наоборот уменьшился на 6,1%, до 490 тыс. тонн. При этом в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 38,8% меньше, чем должно быть на 16 августа. В частности, газового угля накоплено в 2 раза меньше графика, тогда как антрацитового наоборот – на 1,5% больше.