Кабмин назначил заместителем министра обороны предпринимателя из набсовета "Укроборонпрома"

Кабинет министров назначил Александра Носова заместителем министра обороны Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №936-р от 16 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Александр Носов с мая 2021 года входит в состав наблюдателного совета госконцерна "Укроборонпром".

Согласно официальной биографии, в 2011-2012 годах Носов возглавлял госпредприятие "Укроборонсервис", после чего занимался частным бизнесом. В частности, ему принадлежит ООО "Днипро Спецтех", которое производит компоненты для двигателей, трансмиссий и систем для тяжелой внедорожной техники.

В частности, "Днипро Спецтех" получало подряды Минобороны и ряда военных частей на ремонт узлов для бронетехники.

Сейчас компания оформлена на Анастасию Зайонц, которой Носов в прошлом году одолжил 8,5 млн грн, как указано в его декларации.

Как сообщалось, в июле Кабинет министров уволил трех заместителей министра обороны – Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона. Всего у министра обороны Андрея Тарана 8 заместителей.