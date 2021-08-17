Регистрацию в аэропорту "Киев" теперь можно пройти за 4 часа до рейса

В аэропорту "Киев" (Жуляны) регистрацию на рейс теперь можно пройти за 4 часа до вылета.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

"Заботимся о вашем комфорте и предоставляем больше времени на прохождение процедуры регистрации. Отныне пройти регистрацию на международный рейс из IEV можно за 4 часа до вылета", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского намерен увеличить пассажиропоток в 2021 году примерно до 1,5 млн человек.

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра города. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.