Директора государственного спиртзавода подозревают в уклонении от налогов на 181 миллион
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от уплаты налогов во время производства и реализации спиртосодержащих веществ на сумму более 181 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что схему уклонения от налогов при изготовлении растворителя многофункционального и дезинфицирующего средств организовал директор государственного спиртзавода. Действовал он в сговоре с должностными лицами предприятий на территории Полтавской и Кировоградской областей.
Так, чиновники указывали в отчетных документах такие характеристики товара, которые позволяли не уплачивать за него налоги.
Следователи ГБР сообщили о подозрении директору спиртзавода по факту уклонения от уплаты акцизного налога (ч. 3 ст. 212 УПК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.
Также во время следствия выявлены факты продажи спиртосодержащих веществ предприятиям-производителям фальсифицированного бензина через фирмы-прокладки.
В настоящее время в уголовном производстве проводятся обыски по месту изготовления вышеуказанных спиртосодержащих веществ, местам производства из них фальсифицированных нефтепродуктов и их реализации.
Кроме того, проверяется причастность к совершенным преступлениям должностных лиц государственной налоговой службы Украины.
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