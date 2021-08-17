Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора судьи КСУ по президентской квоте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о проведении открытого конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины по президентской квоте, а также состав конкурсной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Отмечается, что впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсном процессе и без какого-либо политического влияния.

Так, конкурсная комиссия должна разместить на сайте Офиса президента объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает глава государства, а также обеспечить проведение на конкурсной основе отбора кандидатур.

Также в Офисе президента уточнили, что в состав конкурсной комиссии из семи членов вошли "трое известных и уважаемых международных экспертов и четверо – ведущих национальных юристов Украины с признанным авторитетом".

"Сочетание международных и национальных специалистов в составе комиссии обеспечит максимальное доверие к процедуре отбора и гарантирует, что все участники конкурса получат равные условия", – прокомментировал президент Зеленский.

В состав конкурсной комиссии вошли: