БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1598 відвідувачів онлайн
Новини Влада
488 0
Зеленський (2233) суд (3138)

Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора судьи КСУ по президентской квоте

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора судьи КСУ по президентской квоте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил Положение о проведении открытого конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины по президентской квоте, а также состав конкурсной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Отмечается, что впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсном процессе и без какого-либо политического влияния.

Так, конкурсная комиссия должна разместить на сайте Офиса президента объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает глава государства, а также обеспечить проведение на конкурсной основе отбора кандидатур.

Также в Офисе президента уточнили, что в состав конкурсной комиссии из семи членов вошли "трое известных и уважаемых международных экспертов и четверо – ведущих национальных юристов Украины с признанным авторитетом".

"Сочетание международных и национальных специалистов в составе комиссии обеспечит максимальное доверие к процедуре отбора и гарантирует, что все участники конкурса получат равные условия", – прокомментировал президент Зеленский.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Республики Польша (2001-2010), член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов ЕС;
  • Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
  • Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;
  • Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
  • Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис президента


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 