SkyUp перед Новым годом запустит рейсы из Киева в Зальцбург

Авиалиния SkyUp с 26 декабря запускает новое направление в Австрию по маршруту Киев-Зальцбург-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что в первое время самолеты будут летать по воскресеньям, а с 15 января и в феврале – по субботам.

Стоимость билетов без багажа будет начинаться от 5 795 грн, с багажом – от 7 395 грн.

По состоянию на август, для въезда в Австрию гражданам Украины необходимо предоставить один из указанных документов: