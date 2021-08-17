SkyUp перед Новым годом запустит рейсы из Киева в Зальцбург
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Авиалиния SkyUp с 26 декабря запускает новое направление в Австрию по маршруту Киев-Зальцбург-Киев.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что в первое время самолеты будут летать по воскресеньям, а с 15 января и в феврале – по субботам.
Стоимость билетов без багажа будет начинаться от 5 795 грн, с багажом – от 7 395 грн.
По состоянию на август, для въезда в Австрию гражданам Украины необходимо предоставить один из указанных документов:
- сертификат о вакцинации признанной вакциной на английском или немецком языке, при условии, что прошло не менее 14 дней и не более 270 дней с даты завершения полной иммунизаци;
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда. Однако, в таком случае, предусмотрено отбывание 10-дневной самоизоляции;
- отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда. При этом также необходимо соблюсти 10-дневную самоизоляцию;
- подтверждение о выздоровлении, если от даты заражения прошло не более 180 дней, или справка о наличии антител, действительная в течение 90 дней после анализа. Также необходимо заполнить до пребывания в страну анкету (PTC) для тех, кто для въезда предоставляет документы о тестировании на COVID-19 или подтверждение о выздоровлении/справку о наличии антител.
Джерело: SkyUp
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