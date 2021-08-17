"Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку руды и зерна

"Укрзализныця" с 00:00 17 августа 2021 года повысила тарифы на перевозку грузов первого и второго тарифного классов.

Соответствующая телеграмма от 16 августа обнародована на сайте "Укрзализныци".

"Согласно приказу Министерства инфраструктуры от 11 августа 2021 года №418, начиная с 00:00 часов 17 августа 2021 года, расчет платы за грузовые перевозки производится по тарифам Сборника тарифов с применением коэффициентов для: грузов 1-го класса… – 1,831; с 1 января 2022 года – 2,204; грузов 2-го класса… – 2,613; с 1 января 2022 года – 2,782", – сказано в документе.

В Мининфраструктуры агентству Интерфакс-Украина подтвердили, что повышение тарифов происходит с сегодняшнего числа.

Как сообщалось, Государственная регуляторная служба 10 августа согласовала повышение тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов первого и второго тарифного классов в два этапа, а 13 августа соответствующий приказ Мининфраструктуры был зарегистрирован в Минюсте.

Приказом предусматривается, что тариф на перевозку группы грузов первого тарифного класса (в том числе железной руды) с 1 сентября вырастет на 8%, с 1 января 2022 года – на 20,4%. На перевозку грузов второго тарифного класса (в частности, аграрной опродукции) тариф с 1 сентября вырастет на 8%, а с 1 января – на 6,5%. Кроме того, увеличится тариф на порожний пробег вагонов.

"Укрзализныця" оценивает суммарный позитивный эффект о тповышения тарифов в 1,8 млрд грн в текущем году и 10,1 млрд грн в 2022 году.

Напомним, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.