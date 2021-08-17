Фонд гарантирования прекратит возмещение средств по сберегательным и депозитным сертификатам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц прекращает возмещать средства по сберегательным и депозитным сертификатам в связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу 5 августа.

Как отмечает пресс-служба Фонда, согласно ст. 2 закона "О системе гарантирования вкладов физлиц", вкладом являются средства в наличной и безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте, привлеченные банком от вкладчика (или которые поступили для вкладчика) на условиях договора банковского счета, банковского вклада (депозита), в том числе начисленные проценты на такие средства.

В Фонде гарантирования пояснили, что как раньше ведомство гарантирует вклады, в том числе физлиц-предпринимателей, включая проценты. Однако средства по сберегательным и депозитным сертификатам не возмещаются.

В то же время, Фонд и далее будет возмещать средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года.

Также согласно новому законодательству, Фонд будет возмещать средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка. Перерасчет валютных вкладов в национальную валюту будет совершаться по официальному курсу НБУ, установленному на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.