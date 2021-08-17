Зеленский назначил нового заместителя главы Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский назначил Анжелику Коноплянко заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №364/2021 от 16 августа обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент уволил Коноплянко с должности государственного уполномоченного АМКУ, которую она занимала с апреля 2021 года.

Анжелика Коноплянко до последнего времени возглавляла Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ, до этого работала начальником отдела Киевского областного территориального отделения АМКУ и начальником отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации прав Минюста.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада согласовала назначение главой Антимонопольного комитета Украины первого заместителя главы АМКУ Ольги Пищанской.

Ранее журналисты выяснили, что сестра новой главы АМКУ Светлана стала директором итальянской компании, на которую ранее была оформлена принадлежащая президенту Владимиру Зеленскому вилла побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Светлана Пищанская также фигурировала среди крупных спонсоров партии "Слуга народа" и заявляла о личном знакомстве с президентом.

В свою очередь Ольга Пищанская утверждала, что в случае с ее карьерным ростом после избрания Зеленского "о кумовстве речь не идет".