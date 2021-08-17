Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения
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Бытовые потребители (население) с 1 октября будут платить 1,44 грн-кВт-ч с НДС, если их месячное потребление не превысит 250 кВт-ч (включительно). Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц останется на прежнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч с НДС за весь объем потребления.
Об этого говорится в постановлении Кабмина №859 от 11 августа, опубликованном на сайте Кабинета Министров.
Согласно решению, тариф 1,68 грн/кВт-г также останется на весь объем для коллективных потребителей (дачные и гаражные кооперативы), общежитий, объединений совладельцев многоквартирных домов, религиозных организаций, а также юрлиц, которые оперируют жильем для временно перемещенных лиц.
Также в решении указано, что сохраняются прежние условия для абонентов с многозонными счетчиками ("ночной тариф").
Новые правила вступают в силу с 1 октября 2021 года и действуют, как минимум, до 30 апреля 2022 года.
В плане обеспечения специальных обязательств по поставке электроэнергии населению предусмотрено:
- Госкомпания ЧАО "Укргидроэнерго" обязана до 27 сентября обеспечить авансовый платеж в размере 1 млрд грн для обеспечения закупки электроэнергии для населения поставщиками универсальных услуг (ПУП).
- Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в октябре-ноябре обязано продать ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) объем электроэнергии для снабжения населения в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) по цене 150 грн/МВт-ч.
- ЧАО "Укргидроэнерго" в октябре-ноябре обязано продать ГарПоку объем электроэнергии для снабжения населения в Бурштынском энергоострове (БуОс) по цене 10 грн/МВт-ч.
- ГарПок обязан продать ПУПам на октябрь-ноябрь объемы электроэнергии для снабжения населения согласно действующим договорам.
- Операторы систем распределения (ОСР, облэнерго) обязаны выкупать электроэнергию для технологических потерь у НАЭК "Энергоатом" по цене 1700 грн/МВт-ч в объеме потерь предыдущего месяца с индексацией на индекс цен производителей промышленной продукции.
- НАЭК "Энергоатом" (очевидно с декабря 2021 года) обязан продавать ПУПам базовую электроэнергию в объеме мощности наименьшего потребления населением по цене, привязанной к индексу BASE Рынка на сутки вперед (РСВ) за три месяца до этого.
- Производители Укргидроэнерго и Энергоатом (очевидно с декабря 2021 года) обязаны оплачивать услугу ГарПока, который, в свою очередь, обязан оплачивать услуги ПУП – разницу между закупочной стоимостью электроэнергии ПУПами и средствами, собранными с населения.
Более подробно о том, как принимался и утверждался новый дизайн Положения о спецобзательствах по поставке населению электроэнергии, читайте в тексте БЦ "Якою буде нова модель постачання електрики населенню".
Будь ласка, зачекайте...
ЧАО "Укргидроэнерго" в октябре-ноябре обязано продать ГарПоку объем электроэнергии для снабжения населения в Бурштынском энергоострове (БуОс) по цене 10 грн/МВт-ч.
Операторы систем распределения (ОСР, облэнерго) обязаны выкупать электроэнергию для технологических потерь у НАЭК "Энергоатом" по цене 1700 грн/МВт-ч в объеме потерь предыдущего месяца с индексацией на индекс цен производителей промышленной продукции. Источник: https://biz.censor.net/n3283171
Мені одному здається, що тут ціни якісь кардинально різні ??
Одним із важливих факторів ціноутворення на ринку електроенергії є методологія розрахунку тарифів (цін). Сьогодні немає єдиних правил щодо формування тарифів (цін) на електроенергію на внутрішньому ринку країн-членів ЄС, що пов'язано з вимогами раціонального використання енергії та принципами енергоощадності в кожній окремій країні.
Оскільки собівартість виробництва електроенергії залежить як від типу і потужності електростанцій, так і вартості позикових коштів на їх будівництво та експлуатацію, логічним є певний діапазон розходження показників собівартості.
В Україні за даними ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік повна собівартість атомної енергії становила трохи більше 0,60 грн., або 0,019 евро, за 1 кВт∙год. (без урахування ПДВ)
Для порівняння собівартість генерації електроенергії становить:
в Німеччині: з вугілля - 0,032 євро за 1 кВт∙год; з природного газу - 0,075 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,065 євро за 1 кВт∙год; з сонця - 0,078 євро за 1 кВт∙год;
у Франції з атомної енергії - 0,042 євро за 1 кВт∙год;;
у Великій Британії з атомної енергії - 0,054 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,079 евро за 1 кВт∙год;
А с зарплатами сравнил
Напиши хоть одну расшифровкуи стоимости 1 квт
Тогда будет ясно где дорого где дешево
Сравни сколько украинцу и немцу проработать
времени чтобы купить 1квт
Тогда поймешь где дорого где дешево
(не благодарите)))) - мож кому такое тож понравиться))) я не про ДТЭК))))
шерсти клок... 300 гр сыра (лучше))))
Пи.Си..Як вже дістала ця вічна гра "хто кого обдурить".Чи держава людей чи люди державу.
я ж про законный метод...))))
пи.си. задолбало действительно эта хитрожопость власть поимевших...