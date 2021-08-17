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Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения

Новини БізнесЦензор Енергетика

Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения

Бытовые потребители (население) с 1 октября будут платить 1,44 грн-кВт-ч с НДС, если их месячное потребление не превысит 250 кВт-ч (включительно). Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц останется на прежнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч с НДС за весь объем потребления.

Об этого говорится в постановлении Кабмина №859 от 11 августа, опубликованном на сайте Кабинета Министров.

Согласно решению, тариф 1,68 грн/кВт-г также останется на весь объем для коллективных потребителей (дачные и гаражные кооперативы), общежитий, объединений совладельцев многоквартирных домов, религиозных организаций, а также юрлиц, которые оперируют жильем для временно перемещенных лиц.

Также в решении указано, что сохраняются прежние условия для абонентов с многозонными счетчиками ("ночной тариф").

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2021 года и действуют, как минимум, до 30 апреля 2022 года.

В плане обеспечения специальных обязательств по поставке электроэнергии населению предусмотрено:

  1. Госкомпания ЧАО "Укргидроэнерго" обязана до 27 сентября обеспечить авансовый платеж в размере 1 млрд грн для обеспечения закупки электроэнергии для населения поставщиками универсальных услуг (ПУП).
  2. Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в октябре-ноябре обязано продать ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) объем электроэнергии для снабжения населения в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) по цене 150 грн/МВт-ч.
  3. ЧАО "Укргидроэнерго" в октябре-ноябре обязано продать ГарПоку объем электроэнергии для снабжения населения в Бурштынском энергоострове (БуОс) по цене 10 грн/МВт-ч.
  4. ГарПок обязан продать ПУПам на октябрь-ноябрь объемы электроэнергии для снабжения населения согласно действующим договорам.
  5. Операторы систем распределения (ОСР, облэнерго) обязаны выкупать электроэнергию для технологических потерь у НАЭК "Энергоатом" по цене 1700 грн/МВт-ч в объеме потерь предыдущего месяца с индексацией на индекс цен производителей промышленной продукции.
  6. НАЭК "Энергоатом" (очевидно с декабря 2021 года) обязан продавать ПУПам базовую электроэнергию в объеме мощности наименьшего потребления населением по цене, привязанной к индексу BASE Рынка на сутки вперед (РСВ) за три месяца до этого.
  7. Производители Укргидроэнерго и Энергоатом (очевидно с декабря 2021 года) обязаны оплачивать услугу ГарПока, который, в свою очередь, обязан оплачивать услуги ПУП – разницу между закупочной стоимостью электроэнергии ПУПами и средствами, собранными с населения.

Более подробно о том, как принимался и утверждался новый дизайн Положения о спецобзательствах по поставке населению электроэнергии, читайте в тексте БЦ "Якою буде нова модель постачання електрики населенню".
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Топ коментарі
+5
Опять со своими тарифами
А с зарплатами сравнил
Напиши хоть одну расшифровкуи стоимости 1 квт
Тогда будет ясно где дорого где дешево
Сравни сколько украинцу и немцу проработать
времени чтобы купить 1квт
Тогда поймешь где дорого где дешево
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18.08.2021 08:55
+4
Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в октябре-ноябре обязано продать ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) объем электроэнергии для снабжения населения в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) по цене 150 грн/МВт-ч.


ЧАО "Укргидроэнерго" в октябре-ноябре обязано продать ГарПоку объем электроэнергии для снабжения населения в Бурштынском энергоострове (БуОс) по цене 10 грн/МВт-ч.



Операторы систем распределения (ОСР, облэнерго) обязаны выкупать электроэнергию для технологических потерь у НАЭК "Энергоатом" по цене 1700 грн/МВт-ч в объеме потерь предыдущего месяца с индексацией на индекс цен производителей промышленной продукции. Источник: https://biz.censor.net/n3283171

Мені одному здається, що тут ціни якісь кардинально різні ??
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17.08.2021 17:18
+4
в смысле тех кто пользуется электроотоплением опять кинули?
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17.08.2021 21:57
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Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в октябре-ноябре обязано продать ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) объем электроэнергии для снабжения населения в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) по цене 150 грн/МВт-ч.


ЧАО "Укргидроэнерго" в октябре-ноябре обязано продать ГарПоку объем электроэнергии для снабжения населения в Бурштынском энергоострове (БуОс) по цене 10 грн/МВт-ч.



Операторы систем распределения (ОСР, облэнерго) обязаны выкупать электроэнергию для технологических потерь у НАЭК "Энергоатом" по цене 1700 грн/МВт-ч в объеме потерь предыдущего месяца с индексацией на индекс цен производителей промышленной продукции. Источник: https://biz.censor.net/n3283171

Мені одному здається, що тут ціни якісь кардинально різні ??
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17.08.2021 17:18 Відповісти
уряд має бути ДЕРЖАВНИЦЬКИМ а не "плутоватим"
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17.08.2021 21:28 Відповісти
він в українців завжди таким був Ще баба Йулька в молодості крутила еленергією як циган сонцем Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения - Цензор.НЕТ 7240
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18.08.2021 19:02 Відповісти
в смысле тех кто пользуется электроотоплением опять кинули?
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17.08.2021 21:57 Відповісти
В них і так двозонний лічильник , якщо вони не дураки . Нормальні люди навіть бойлер без двозонного лічильника не монтують . Сам давно поставив собі такий лічильник і маю спокій .
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17.08.2021 22:06 Відповісти
у тих, хто має електроопалення, був спеціальний тариф "Опалення", який ввели, щоб заохотити власників приватних будинків відмовитися від газового опалення (російським газом). Цієї зими, не дочекавшись кінця опалювального сезону, цей тариф відмінили, кинувши таким чином тих, хто повірив в "тариф опалення" і відмовився від газу.
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18.08.2021 14:28 Відповісти
так за цей договір на електроопалення люди ще й хабарі платили щоб підписати...
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18.08.2021 15:22 Відповісти
Так, знаю, сам ледь не заплатив рівно рік тому. Але в РЕСі знайшлася добра душа, яка про кидалово знала і тихенько порадила "почекати березня". І добре, що послухав. Але знаю таких, хто 4-5 років тому вкинув в тариф та обладнання для електроопалення по 3-4 кілобакса, а зараз купує дрова...
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18.08.2021 15:34 Відповісти
так отож в Харкові тільки угода десь 40 т. гривень і це було в 15 році ... а ще кіловати добавити по 5т. за 1 .
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18.08.2021 18:24 Відповісти
двухзонный счетчик это конечно хорошо, только вот раньше еще в месяц до 3 тыс. киловатт давали по льготному тарифу в 90 коп., а сейчас походу похерили этот пунктик
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17.08.2021 22:11 Відповісти
Ще в січні 2021 відмінили.
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18.08.2021 14:53 Відповісти
не "похерели" , а кинули людей , в очероедной раз доказав, шо нашим керманычам верить нельзя...
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18.08.2021 15:24 Відповісти
тарифи для побутових споживачів в Україні найнижчі серед країн Європи.
Одним із важливих факторів ціноутворення на ринку електроенергії є методологія розрахунку тарифів (цін). Сьогодні немає єдиних правил щодо формування тарифів (цін) на електроенергію на внутрішньому ринку країн-членів ЄС, що пов'язано з вимогами раціонального використання енергії та принципами енергоощадності в кожній окремій країні.
Оскільки собівартість виробництва електроенергії залежить як від типу і потужності електростанцій, так і вартості позикових коштів на їх будівництво та експлуатацію, логічним є певний діапазон розходження показників собівартості.
В Україні за даними ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік повна собівартість атомної енергії становила трохи більше 0,60 грн., або 0,019 евро, за 1 кВт∙год. (без урахування ПДВ)
Для порівняння собівартість генерації електроенергії становить:
в Німеччині: з вугілля - 0,032 євро за 1 кВт∙год; з природного газу - 0,075 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,065 євро за 1 кВт∙год; з сонця - 0,078 євро за 1 кВт∙год;
у Франції з атомної енергії - 0,042 євро за 1 кВт∙год;;
у Великій Британії з атомної енергії - 0,054 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,079 евро за 1 кВт∙год;
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18.08.2021 08:38 Відповісти
Опять со своими тарифами
А с зарплатами сравнил
Напиши хоть одну расшифровкуи стоимости 1 квт
Тогда будет ясно где дорого где дешево
Сравни сколько украинцу и немцу проработать
времени чтобы купить 1квт
Тогда поймешь где дорого где дешево
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18.08.2021 08:55 Відповісти
теперь буду оплачивать 249 квт 2-3 мес и 1 мес, то что свыше накопится))))
(не благодарите)))) - мож кому такое тож понравиться))) я не про ДТЭК))))
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18.08.2021 13:14 Відповісти
так это ясен пень сразу и приходит в мозга. хотя....поймаешь 100 грн в месяц = 300 гр сыра, на один зубок.
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18.08.2021 13:55 Відповісти
так с паршивой овцы )))) хоть шерсти клок ... 300 гр сыра (лучше))))
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18.08.2021 14:00 Відповісти
250 включительно, так что еще 3 кВт можно накинуть.
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18.08.2021 16:55 Відповісти
э не...с этими артистами лучше не рисковать ))))
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18.08.2021 17:04 Відповісти
Вася Шевченко є гарний метод економії-кража ел.енергії. Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения - Цензор.НЕТ 4066 У кого перший поверх-отвір в підвал і врізка в загальне підключення. У кого лічильник в квартирі ( в хрущовках) ще простіше. Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения - Цензор.НЕТ 2839 Головне -красти не надто багато бо будуть шукати і знайдуть.Щоб не було різких стрибків в сторону зменшення споживання. Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения - Цензор.НЕТ 1171

Пи.Си..Як вже дістала ця вічна гра "хто кого обдурить".Чи держава людей чи люди державу.
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18.08.2021 19:12 Відповісти
от спасибо !!! )))
я ж про законный метод...))))
пи.си. задолбало действительно эта хитрожопость власть поимевших...
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18.08.2021 21:56 Відповісти
ЗАДОЛБАЛИ!!!
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18.08.2021 14:35 Відповісти
 
 