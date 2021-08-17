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Новини Енергетика
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Дністровська ГАЕС (19) Укргідроенерго (235) Денис Шмигаль (1163)

"Укргидроэнерго" запустило четвертый гидроагрегат на Днестровской ГАЭС

Новини БізнесЦензор Енергетика

На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции запустили гидроагрегат №4, что добавит Объединенной энергетической системе Украины 324 МВт балансирующей энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Во время церемонии запуска премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обустройство Днестровской ГАЭС является одним из наиболее амбициозных энергетических проектов в истории современной Украины.

"Согласно проекту станция будет состоять из 7-ми гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт, что выводит ее на первое место в Европе и на шестое в мире. Только стоимость проекта строительства агрегата №4 составляет более 7 млрд грн", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, реализация этого проекта позволила поддержать украинскую промышленность, ведь 80% оборудования было произведено в Украине.

В частности, заказы получали украинские заводы "Турбоатом" и "Электротяжмаш", производители трансформаторного оборудования, металлоконструкций, кабельной продукции и другие украинские промышленные предприятия.

Кроме того, на строительной площадке в течение строительства работали около 1 тыс. строителей и монтажников, а штат Днестровской ГАЭС составляет более 430 человек.

Как сообщалось, с запуском четвертого гидроагрегата мощность Днестровской ГАЭС достигнет 1 296 МВт в генераторном режиме и 1 684 МВт в насосном.

Всего на Днестровской ГАЭС будет установлено 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном. После этого Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей ГАЭС в Европе и шестой по масштабам проектом гидроэнергетики в мире.

Напомним, ЧАО "Укргидроэнерго" в июле 2020 года заказало Консорциуму "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" строительство второй очереди Днестровской ГАЭС за 2,43 млрд грн. Согласно условиям договора, вторую очередь станции в составе гидроагрегата №4 должны достроить до конца 2023 года.

Закупку провели по переговорной процедуре, сославшись на отсутствие конкуренции по техническим причинам. В обосновании применения переговорной закупки указано, что "Укргидроэнергострой" выиграл торги на строительство первой очереди станции в 2011 году. В дальнейшем с ним уже заключали сделки по переговорной процедуре.

По данным "Вестника госзакупок" и системы "Прозорро", в целом с 2011 года консорциум "Укргидроэнергострой" получил подрядов "Укргидроэнерго" по Днестровской ГАЭС на сумму 18,11 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Кабмин


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Один агрегат - 7 млрд. гривень.
Їх повинно бути сім.
Цікаво - у яку суму би стала акумуляторна станція від Маска з порівняною потужністю?
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17.08.2021 19:18 Відповісти
Є потужність, а є ємність, і одне і інше в ГАЕС дешевше ніж акумулятори
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17.08.2021 19:59 Відповісти
А можете дати якісь посилання на статті з порівнянням цих систем єнергозберігання?
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17.08.2021 20:58 Відповісти
Кроме мощности и емкости, еще и срок службы играет. Гидроагрегаты служат спокойно по 30-40 лет. Сомневаюсь, что аккумуляторы протянут столько же. Да и загрязнения окружающей среды от них будет в разы большим.
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18.08.2021 16:24 Відповісти
На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции запустили гидроагрегат №4

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ось вам і зелена і екологічна і відновлювальна і дешева енергетика! Нехай той рижий Гудок собі в дупу запихає СЕС ! "Укргидроэнерго" запустило четвертый гидроагрегат на Днестровской ГАЭС - Цензор.НЕТ 6696
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18.08.2021 18:58 Відповісти
СЕС це те що йде в комплекті до ГАЕС. Вони дають дешеву енергію на яку не треба вугілля чи інше топливо. І СЕС разом із ВЕС легко перекривають добові піки. А ось ГАЕС балансує всю систему. В той же час АЕС видає сталу потужність що споживає країна навіть ніччю.
Те що ми даємо зелений тариф на СЕС так це через те що нам їх треба було сильно наростити в такій кількості щоб вони замістили ТЕЦ і ТЕС. Цей тариф що ми даємо їм це та вартість що коштує державі енергія ТЕЦ із усіма витратами. Але через прихід до влади слуг самі знаєте хто зараз добре в Україні живе, то ТЕЦ і ТЕС продовжили працювати забираючи тепер уже ринок АЕС.
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18.08.2021 20:48 Відповісти
Вподобайка.
Ось хто насправді балансує мережу, а не тес і тец як переконують боти і пропаганда.
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17.08.2021 19:26 Відповісти
О це молодці!Тепер Південно-Українська зможе працювати на повну!
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17.08.2021 20:20 Відповісти
 
 