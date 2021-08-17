АРМА с начала года разыскало активов на 7,4 миллиарда

За семь месяцев 2021 года сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разыскало около 8,5 тыс. единиц имущества, а также активов на 7,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что было разыскано более 4,6 тыс. земельных участков, 2,6 тыс объектов жилой и нежилой недвижимости, 517 единиц другого имущества (товаров), 378 единиц сельскохозяйственной техники с комплектующими, 198 имущественных прав интеллектуальной собственности, 61 автомобиль, 56 единиц сельхозпродукции, 35 единиц морского и речного транспорта, 21 единицу нематериальных активов и 3 единицы авиатранспорта.

Кроме того, специалисты АРМА разыскали доли в статутных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 7,4 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Всего с начала года в АРМА поступило 1 871 обращение от правоохранителей относительно осуществления мероприятий по выявлению и розыску активов. Отмечается, что за аналогичный период 2020 года Агентство получило 1 464 обращения.