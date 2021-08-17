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Минэнерго перечислило на выплату зарплат шахтерам 653 миллиона

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Минэнерго перечислило на выплату зарплат шахтерам 653 миллиона

В понедельник, 16 августа, Госказначейство по инициативе Министерства энергетики направило на счета угледобывающих предприятий средства в размере 653 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что часть денег уже вчера поступила на карточки горняков, однако основная часть ожидается до конца сегодняшнего дня.

"Министерство энергетики считает приоритетом плановый и системный подход к организации работы отрасли, а в первую очередь, выполнение обязательств по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий", – говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что средства были направлены на десять предприятий и распределены следующим образом: 

Минэнерго перечислило на выплату зарплат шахтерам 653 миллиона 01

Ранее глава профсоюза шахтеров, народный депутат Михаил Волынец на странице в Facebook сообщил, что шахтеры ГП "Львовуголь" пообещали перекрывать трассы, а также пикетировать Офис президента в случае, если им до 18:00 15 августа не перечислят деньги на зарплату. Как подчеркивают горняки, они не получали заработную плату с марта.

В начале августа шахтеры митинговали у здания Львовской ОГА. Там им пообещали, что средства поступят 15 августа. Работники шахт заявили, что будут ждать до 18:00 указанного дна. Если оплаты не произойдет, то то они готовы перейти "к более радикальным действиям".

Позже в Минэнерго пообщещали, что средства будут выплачены 16 августа. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэнерго


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