Украинскую границу за время Независимости пересекли 2,1 миллиарда человек, – Госпогранслужба

С 1991 года границу Украины пересекли 2 млрд 158 млн человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в Facebook.

Кроме того, украинские пограничники пропустили 452 млн транспортных средств.

В то же время, за тридцать лет Госпогранслужба отказала во въезде более 792 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2021 года на государственной границе в оба направления сотрудники Госпогранслужбы оформили 10 млн человек.