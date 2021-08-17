БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1568 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
67 0
авто (3610) Держприкордонслужба (540) кордон (830)

Украинскую границу за время Независимости пересекли 2,1 миллиарда человек, – Госпогранслужба

Новини БізнесЦензор Транспорт

Украинскую границу за время Независимости пересекли 2,1 миллиарда человек, – Госпогранслужба

С 1991 года границу Украины пересекли 2 млрд 158 млн человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в Facebook.

Кроме того, украинские пограничники пропустили 452 млн транспортных средств.

В то же время, за тридцать лет Госпогранслужба отказала во въезде более 792 тыс. человек.

Украинскую границу за время Независимости пересекли 2,1 миллиарда человек, – Госпогранслужба 01

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2021 года на государственной границе в оба направления сотрудники Госпогранслужбы оформили 10 млн человек.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  госпогранслужба


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 