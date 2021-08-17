Количество безработных в Украине сократилось на треть, – министр экономики

На 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составляет 315 тис. человек, что на 179 тыс. человек или на 36% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, передает пресс-служба министерства.

Также министр анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

"При реализации таких программ и проектов отдельный фокус – на выполнении показателей трудоустройства, в том числе на создании новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должна меняться несмотря на такие вызовы, как возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире", – подчеркнул Любченко.

Напомним,согласно данным Киевского городского центра занятости, на начало августа количество безработных в Киеве уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым годом, а трудоустроенных – выросло на 16%.

Ранее сообщалось, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2021 года составил 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.