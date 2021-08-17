Fitch улучшил прогноз по рейтингам Киева и еще шести украинских городов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Киева, Днепра, Харькова, Львова, Мариуполя, Николаева и Одессы в иностранной и национальной валюте со "стабильного" до "позитивного" после суверенного рейтингового действия.

Как отмечает агентство, пересмотр прогноза по РДЭ указанных городов следует за пересмотром на "позитивный" прогноза по суверенным рейтингам Украины, передает Интерфакс-Украина.

В то же время рейтинговое действие не затронуло оценку кредитоспособности городов на самостоятельной основе. Так, кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню "b+", сообщает Fitch.

Как сообщалось, 6 августа Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со "стабильного" до "позитивного", подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

Напомним, Fitch Ratings улучшило также прогноз государственных "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило на уровне "B" их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте.