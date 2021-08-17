"Vodafone Украина" покупает оператора Vega Ахметова, – СМИ

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" планирует приобрести более 50% акций телеком-оператора Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест").

Соответствующие документы уже рассматриваются в Антимонопольном комитете Украины, передает Интерфакс-Украина с ссылкой на источники в отрасли.

В "Vodafone Украина" информацию о сделке не комментируют. В компании Vega также отказались от комментариев.

Как сообщалось, информация о планах управляющей компании СКМ Рината Ахметова продать оператора фиксированной связи Vega появилась еще в мае 2019 года.

В ноябре 2020 года "Vodafone Украина" заявил о планах строить собственную сеть фиксированного интернета.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. В 2020 году компания сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

В 2019 году группа NEQSOL Holding через Telco Solutions and Investments, подконтрольную азербайджанскому оператору Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.