БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1477 відвідувачів онлайн
Новини МеталургіяКорупція
26 813 19
завод (656) Коломойський (1726) США (4305)

В США после начала расследования об утечке отходов сгорел металлургический завод Коломойского

Новини БізнесЦензор Металургія Корупція

В США после начала расследования об утечке отходов сгорел металлургический завод Коломойского

Следователи в штате Огайо (США) расследуют умышленный поджег на металлургическом заводе, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, пребываещему под следствием "Большого жури" за отмывание денег.

Об этом написала украинская журналистка Татьяна Козырева на странице в Facebook.

"Мы считаем, что это умышленный поджог", – процитировала она Брайана Бонерта из офиса начальника пожарной службы.

Отмечается, что пожар возник на прошлой неделе, через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо взялась на масштабную экологическую катастрофу вследствие утечки в реку опасных отходов из указанного завода.

Ранее сообщалось, что украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем. По данным расследования Pittsburgh Post-Gazette, активы были куплены за деньги, выведенные с "Приватбанка".

Журналисты также говорили с бывшими работниками заводов олигарха. По их данным, Коломойский и партнеры владели активами в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Деньги на их покупку якобы переводили из "Приватбанка" на подставные компании на Британских Виргинских островах, а после – в США.

Для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн. К 2016 году четыре сталелитейных компании в США, которые связывают с Коломойским, объявили дефолт с долгом в $381 млн.

При этом, журналисты отмечают, что на предприятиях олигарха были плохие условия труда и безопасности. В частности, сообщается о взрывах на их заводах и травмах сотрудников.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Не Зеленскому, а нам. Потому что если Зе и его(его ли?) шобло будет выгораживать Коломойского, то США может просто отвернуться от Украины и оставить нас один на один с рашкой. Зе ********, а мы останемся.
показати весь коментар
17.08.2021 13:42
+8
Будет непросто. Но ужасный конец все-же лучше бесконечного ужаса.
PS: и совсем не факт, что клоун сбежит. Это если повезет. А везение - дама капризная: кому везет, а кому и рожи корчит.
показати весь коментар
17.08.2021 16:02
+6
что бы не смешить людей, быдло73 может сунуть рыло в инет, и посмотреть, что каждый раз склады взрывались после очередного разворота Украины от засРашки. сентябрь 2003 Тузла, октябрь - склады. Ющенко 2004 - Новобогдановка 2004-05....
"..после доказанной причастности ГРУ к взрывам в странах ЕС, подрывы складов в Украине, где у России была собственная агентурная сеть, однозначно могли быть связаны с внешней разведкой РФ..."
показати весь коментар
17.08.2021 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорее зеленскому. беня будет прятаться за ним и клоун окажется меж всеми возможными огнями, и вероятнее всего сгорит. Может быть даже буквально - ведь следы нужно заметать.
показати весь коментар
17.08.2021 13:17 Відповісти
Не Зеленскому, а нам. Потому что если Зе и его(его ли?) шобло будет выгораживать Коломойского, то США может просто отвернуться от Украины и оставить нас один на один с рашкой. Зе ********, а мы останемся.
показати весь коментар
17.08.2021 13:42 Відповісти
Будет непросто. Но ужасный конец все-же лучше бесконечного ужаса.
PS: и совсем не факт, что клоун сбежит. Это если повезет. А везение - дама капризная: кому везет, а кому и рожи корчит.
показати весь коментар
17.08.2021 16:02 Відповісти
"Большого жури"
Може краще вже писати українською, щоб не робити таких ганебних помилок?
показати весь коментар
17.08.2021 12:24 Відповісти
для місцевих дурналістів це нічого не змінить, вони й українською через гуглтранслейт пишуть.
показати весь коментар
17.08.2021 18:26 Відповісти
Знакомо по Украине. Например взрывы на военных складах. Наверное та же группа сработала. В США после начала расследования об утечке отходов сгорел металлургический завод Коломойского - Цензор.НЕТ 4327
показати весь коментар
17.08.2021 13:00 Відповісти
что бы не смешить людей, быдло73 может сунуть рыло в инет, и посмотреть, что каждый раз склады взрывались после очередного разворота Украины от засРашки. сентябрь 2003 Тузла, октябрь - склады. Ющенко 2004 - Новобогдановка 2004-05....
"..после доказанной причастности ГРУ к взрывам в странах ЕС, подрывы складов в Украине, где у России была собственная агентурная сеть, однозначно могли быть связаны с внешней разведкой РФ..."
показати весь коментар
17.08.2021 13:46 Відповісти
КАРЛ НЕ ЗЛИСЬ, БО ЗАБУВ ЗА БАРИЖИНІ ЗІРВАНІ СКЛАДИ ІЗ БОЄЗАПАСОМ, БАР МАБУТЬ НЕ ДОГОНИВ ЩО У НАС ВІЙНА ІЗ РФ І СКЛАДИ ФАКТИЧНО БУЛИ БЕЗ ОХОРОНИ.
показати весь коментар
17.08.2021 19:53 Відповісти
Це ж в Україні Бєнє можна труїти усіх (і це найменший з його грішків), а з США такий "бізнес" не проканав.
показати весь коментар
17.08.2021 14:07 Відповісти
что характерно - в Штатах Беня вел себя примерно так же, как в Украине: законы - для лохов, долги отдают трусы и тд. Надеялся что местное раввинское лобби отмажет штоле
показати весь коментар
17.08.2021 14:14 Відповісти
А деньги для организации Привата ,тройка комсомольских лидеров (каламойский ,тигипко и боголюбов) получили, при развале СССР, из спец фонда КПСС ,при кураторстве КГБ. и ДАВАЛИ ИХ ИМ С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ.
показати весь коментар
17.08.2021 15:58 Відповісти
Игорю Валерьевичу надо сделать выводы из этой истории, с полным пониманием того факта, что его умственно-кастрированные "студентки" не только не способны провести достойно его деловые аспекты, но еще и желают тщеславие своих неудачных публично-политических аспектов реализовать на том,что его деловые аспекты несут катастрофическое падения его реноме, как человека, который состояние олигарха реализовал исключительно благодаря подобным умственно-кастрированным инсинуациям, в поучительно-басенной манере натальи мосейчук ( судя по маркерам сознания данного опуса )
показати весь коментар
17.08.2021 20:57 Відповісти
А да Беня, ай да сучий син. Спалив завод і думає кінці в воду...
показати весь коментар
17.08.2021 21:05 Відповісти
По принципу советского общепита перед ревизией ОБХСС😃😃😃
показати весь коментар
18.08.2021 12:00 Відповісти
"Жена Цезаря вне подозрений."....поэтому к другу Зели Бене в Украине никаких претензий нет... И никаких ворованных 5.5 млрд.дол. он возвращать не будет, т.к.по его утверждению "платят только лохи"... А Беня же не Лох, если своего БуратинУ смог усадить на кресло Короля ..
показати весь коментар
17.08.2021 21:46 Відповісти
приклад працюючого слідства
показати весь коментар
17.08.2021 21:55 Відповісти
 
 