Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ
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Кабинет министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.
Соответствующая норма закреплена в постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года о внесении изменений в постановление №483 от 5 июня 2019 года о возложении специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения, передает Интерфакс-Украина.
Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.
Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за э/э по общему счетчику в части потребления э/э физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.
По такому тарифу будут оплачивать электроэнергию многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые общества, кооперативы на работу насосов и освещение территорий. Помимо этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в части удовлетворения бытовых нужд таких лиц, и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.
При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в том числе общежития, оплачивают с 23:00 до 7:00 половину тарифа, в остальные часы – весь тариф, при наличии трехзонного счетчика – 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы – фиксированный тариф.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года.
По словам представлявшего проект постановления министра энергетики Германа Галущенко, принятие такого решения позволит усилить защиту бытовых потребителей и внедрить с 1 октября финансовую модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО) .
"Этим мы снижаем тариф для 80% бытовых потребителей: для них он составит 1,44 грн/кВт-ч. Эта возможность достигается через внедрение новой модели ПСО, которая вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генкомпании, в частности "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые становятся ключевыми ее участниками", – отметил он.
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хоть поржем с убогих
Одним із важливих факторів ціноутворення на ринку електроенергії є методологія розрахунку тарифів (цін). Сьогодні немає єдиних правил щодо формування тарифів (цін) на електроенергію на внутрішньому ринку країн-членів ЄС, що пов'язано з вимогами раціонального використання енергії та принципами енергоощадності в кожній окремій країні.
Оскільки собівартість виробництва електроенергії залежить як від типу і потужності електростанцій, так і вартості позикових коштів на їх будівництво та експлуатацію, логічним є певний діапазон розходження показників собівартості.
В Україні за даними ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік повна собівартість атомної енергії становила трохи більше 0,60 грн., або 0,019 евро, за 1 кВт∙год. (без урахування ПДВ)
Для порівняння собівартість генерації електроенергії становить:
в Німеччині: з вугілля - 0,032 євро за 1 кВт∙год; з природного газу - 0,075 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,065 євро за 1 кВт∙год; з сонця - 0,078 євро за 1 кВт∙год;
у Франції з атомної енергії - 0,042 євро за 1 кВт∙год;;
у Великій Британії з атомної енергії - 0,054 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,079 евро за 1 кВт∙год;
А пенсии $70 тоже в Укрвине и не в одного миллиона
300 тыс элитных пенсионеров получают 30% пенсийного фонда
10,5 млн пенстонеров получают 70% пенсийного фонда
Стоимость реальная для сравнения определяется
Количеством времени которое должен проработать
Среднестатистический гражданин /конечно не коболев /чтобы
Купить товар или услугу /а не номинальным выражением стоимости/
Покажи хоть одну расшифровку стоимости товара или услуги -- по статейно
А стоимость в ссср 1квт 4 коп /доллар на внешем рынке стоил 90 копеек /
осюда впереводе на гривню 1.2 грн
т.е это не первые 250 по цене 1,44... ))) (как было первые 100 по цене 0,90)
это 251 - плати 251 х 1,68 ....
вот такое оно счастье...по зелебобски (ну на 0,24 ж кое-кому снизили ж...да? ))))
или не так...ну хорошо ж хоть не повысили до 3,50 как угрожали ))))) уряяяя !
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Це для мене щось нове і загадкове.
То дадут то нет
Комуналка 3-х комнатной квартиры стоила 20 рублей
платили
Не все было хорошо
Посмотри на китайцев не кричали ''декоммунизация,,
Просто сели посмотрели - что хорошо оставили
Что плохо -осудиди убрали
И живут и у нас даже липучка для мух китайская
Выдел ,,декоммунизацию,,залез на памятник отбил нос
Сделал ,, декоммунизацию,,
Декоммунизация - это уровень жизни и никто не
Будет вспоминать ссср.