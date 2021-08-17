БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1591 відвідувач онлайн
Новини ЕнергетикаКомунальні послуги
14 159 44
Кабмін (7243) електроенергія (2949) Електрика (1238)

Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ

Новини БізнесЦензор Енергетика Комунальні послуги

Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ

Кабинет министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Соответствующая норма закреплена в постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года о внесении изменений в постановление №483 от 5 июня 2019 года о возложении специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения, передает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.

Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за э/э по общему счетчику в части потребления э/э физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.

По такому тарифу будут оплачивать электроэнергию многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые общества, кооперативы на работу насосов и освещение территорий. Помимо этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в части удовлетворения бытовых нужд таких лиц, и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.

При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в том числе общежития, оплачивают с 23:00 до 7:00 половину тарифа, в остальные часы – весь тариф, при наличии трехзонного счетчика – 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы – фиксированный тариф.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года.

По словам представлявшего проект постановления министра энергетики Германа Галущенко, принятие такого решения позволит усилить защиту бытовых потребителей и внедрить с 1 октября финансовую модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО) .

"Этим мы снижаем тариф для 80% бытовых потребителей: для них он составит 1,44 грн/кВт-ч. Эта возможность достигается через внедрение новой модели ПСО, которая вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генкомпании, в частности "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые становятся ключевыми ее участниками", – отметил он.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+8
Вот мне интересно, как долго будет продолжаться чехарда с тарифами на электроэнергию??? Я вообще не могу понять, как может электроэнергия выходя из одного генератора, иметь разную цену??? Одна э\э та которую продают за рубеж - эта почему-то имеет самую низкую цену. Потом было при расходовании до 100 квт 90 коп за КВТ. Потом был ночной тариф, теперь нам сделали льготный типа тариф и с 90 коп, сделали 1,44 грн. Где наше правительство тут увидело снижение тарифа, известно наверное только ему...Для физических лиц одна цена, для юридических лиц другая, а на самом деле это всё мы говорим про один продукт, который выпускается с одной и той же себестоимостью. Видно наше правительство плохо училось в школе. Потому, что азы экономики изучали уже там в старших классах. И кто вспомнит эти азы, тот скажет, что цена любого продукта, подчёркиваю, ЛЮБОГО продукта - это себестоимость плюс рентабельность.Нам всё время говорили и говорят сейчас избитую фразу: - ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ цена. Очень хочу, что бы правительство объяснило, как электроэнергия имеющая одну и ту же себестоимость, напоминаю, потому, что выходит с одного и того же генератора может быть экономически обоснованной в трёх разных величинах??? Если посмотреть на цену, по которой Украина продаёт электроэнергию за границу и цену, по которой продают эту же саму электроэнергию внутри страны, то получается, что за границу продают ниже себестоимости, или для внутренних потребителей накручивают непомерную рентабельность... Третьего не дано. И я понял, что пока Мы будем молчать - они будут нас иметь в извращённой форме...
показати весь коментар
17.08.2021 10:33
+6
голосуй по приколу и дальше.
хоть поржем с убогих
показати весь коментар
17.08.2021 11:42
+5
У меня електро отопление, многодетная семья, был гарантирован государством отопительный тариф. Расход не менее 3-4тис Квт. Я платил ранее по 5тыс грн в месяц, сейчас это будет не менее 7-10тыс в мес. Где взять такие деньги? Разве это не вымогательство? Государство КИНУЛО меня и таких как я. !!!! ЧТО делать людям у которых електроотопление???
показати весь коментар
17.08.2021 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У меня електро отопление, многодетная семья, был гарантирован государством отопительный тариф. Расход не менее 3-4тис Квт. Я платил ранее по 5тыс грн в месяц, сейчас это будет не менее 7-10тыс в мес. Где взять такие деньги? Разве это не вымогательство? Государство КИНУЛО меня и таких как я. !!!! ЧТО делать людям у которых електроотопление???
показати весь коментар
17.08.2021 10:27 Відповісти
голосуй по приколу и дальше.
хоть поржем с убогих
показати весь коментар
17.08.2021 11:42 Відповісти
При Петьке было дешевле? Не помнишь сколько до Петьки был тариф? Так напомню- 30 копеек. К тому же Петька с Ахметовым сейчас визжат что нужно не меньше чем 5грн/кВт платить за свет чтобы как в Европе.
показати весь коментар
17.08.2021 14:43 Відповісти
а при совдепии - 4 совдеповских копейки, а при хрущевской совдепии - 2 совдеповские копейки
показати весь коментар
17.08.2021 15:49 Відповісти
Ти чи брехло, чи базіка,чи тупий, чи провокатор? А можливо все разом.
показати весь коментар
17.08.2021 19:04 Відповісти
Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ - Цензор.НЕТ 6174
показати весь коментар
17.08.2021 13:34 Відповісти
Так в том году ж, вроде, эти деньги как-то возместили, или нет?
показати весь коментар
17.08.2021 18:35 Відповісти
Вот мне интересно, как долго будет продолжаться чехарда с тарифами на электроэнергию??? Я вообще не могу понять, как может электроэнергия выходя из одного генератора, иметь разную цену??? Одна э\э та которую продают за рубеж - эта почему-то имеет самую низкую цену. Потом было при расходовании до 100 квт 90 коп за КВТ. Потом был ночной тариф, теперь нам сделали льготный типа тариф и с 90 коп, сделали 1,44 грн. Где наше правительство тут увидело снижение тарифа, известно наверное только ему...Для физических лиц одна цена, для юридических лиц другая, а на самом деле это всё мы говорим про один продукт, который выпускается с одной и той же себестоимостью. Видно наше правительство плохо училось в школе. Потому, что азы экономики изучали уже там в старших классах. И кто вспомнит эти азы, тот скажет, что цена любого продукта, подчёркиваю, ЛЮБОГО продукта - это себестоимость плюс рентабельность.Нам всё время говорили и говорят сейчас избитую фразу: - ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ цена. Очень хочу, что бы правительство объяснило, как электроэнергия имеющая одну и ту же себестоимость, напоминаю, потому, что выходит с одного и того же генератора может быть экономически обоснованной в трёх разных величинах??? Если посмотреть на цену, по которой Украина продаёт электроэнергию за границу и цену, по которой продают эту же саму электроэнергию внутри страны, то получается, что за границу продают ниже себестоимости, или для внутренних потребителей накручивают непомерную рентабельность... Третьего не дано. И я понял, что пока Мы будем молчать - они будут нас иметь в извращённой форме...
показати весь коментар
17.08.2021 10:33 Відповісти
"ЛЮБОГО продукта - это себестоимость плюс рентабельность" - неправильно, визначним є ринкова ціна. Нафта коштує у арабів 5 дол, а у амерів -40 баксів. Але всі продають по 60 баксів за бочку.
показати весь коментар
17.08.2021 14:40 Відповісти
Ну разница таки есть. Ночной тариф дешевле - в связи с переизбытком генерации. Да разных потребителей с разными объемами и качеством потребления - разные издержки на доставку.
показати весь коментар
17.08.2021 15:51 Відповісти
Все эти обл энерго покупают у АЭС по 0,30 коп за 1 квт/час, а продают по 1,68 ( в 5,6 раз дороже, а предприятиям за 4 грн, это в 13,3 раза дороже) И нам делает ЗЕ власть одолжение. Тут коррупцией не то что пахнет, воняет... поскольку эта ЗЕ власть имеет гешефт от Ахметова и Коломойского. В конверты зеленым депутатам что то же надо ложить. Хотя это коррупция и взяточничество. Куда не плюнь в зе власть - одни статьи уголовного кодекса
показати весь коментар
17.08.2021 19:33 Відповісти
первые 100 квт забыли, конечно. вот и все схема
показати весь коментар
17.08.2021 11:43 Відповісти
про это уже лохи забыли))) у быдла73 память как у мухи дрозофилы, 4 секунды. главное не в этом. ишачина типа пришла делать мир и реформы, а по сути, занимается только тем, что бы спасать свой рейтинг. бздит гнида.
показати весь коментар
17.08.2021 11:49 Відповісти
Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ - Цензор.НЕТ 734
показати весь коментар
17.08.2021 13:36 Відповісти
эттим мы снижаем тариф для 80% бытовых потребителей: для них он составит 1,44 грн/кВт-ч. То есть было 90 коп, снизили-стало 1,44 !!!Круто. А как посчитали 80% потребителей? Они в сёлах считали сколько расход эл.энергии? Щитуны хреновы...чмошники.
показати весь коментар
17.08.2021 12:44 Відповісти
а в чем разница в расходе электричества в городе и в селе? типа, в селе одна лампочка на хату и радиоточка?
показати весь коментар
18.08.2021 11:00 Відповісти
нит, для сверходаренных поясняю- зеленое тело заявило, что 80% населения используют до 250 кВт в месяц. Теперь ты своим родственникам в селе позвони и спроси сколько они расходуют, на крупорушки, овощерезки, курятники, сараи и т.д.потом посчитай процент частных домовладений, и в конце получишь картину, что в городах живет и тратит до 250кВт отнюдь не 80 %. Просто за селян забыли , а им придется всем платить по 1,68 ибо они тратят больше 250кВт в месяц. Так понятно зебил?
показати весь коментар
18.08.2021 13:16 Відповісти
че, на спидах, жывотное, херли дерганный такой? я сам в селе живу, и в 200 квт влезаю. радетель, блин, нашелся.
показати весь коментар
18.08.2021 13:20 Відповісти
крупорушки с овощерезками... вареники еще электрикой крутят, упустил момент.
показати весь коментар
18.08.2021 13:21 Відповісти
200кВт в селе? разве что в палатке...расскажи шмыгалю такие сказки-он поверит
показати весь коментар
18.08.2021 13:28 Відповісти
120-140 летом, зимой до 200-т. ты сам-то хоть понимаешь, о чем споришь? какие электрические приборы характерны именно для села? "крупорушки" пресловутые? на паи битую кукурузу дают, по желанию, отходы с сушки, кто ее дома измельчает? все те же потребители, что и в городе, в тех же количествах.
показати весь коментар
18.08.2021 13:34 Відповісти
если ты нихера дома не делаешь, не считай , что все так живут...у нас в квартирах у некоторых до 400 кВт выходит. У сестры в селе меньше 500 не бывало никогда. Куры , утки, кроли, все это надо кормить, зимой обогреть. Овощи тоже раздают для животины у вас в чудо селах зазеркалья? котел тоже от солнечной энергии?
показати весь коментар
18.08.2021 13:40 Відповісти
шта? понятно, диванный фермер детектед. каким образом связаны кормежка кур и электричество, с хера ли отапливать кроликов, дядя? у кого котел электрический там? овощи ты, для животины. фактуру изучи, а потом троллить пытайся.
показати весь коментар
18.08.2021 13:47 Відповісти
вот ты себя выставил посмешищем Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ - Цензор.НЕТ 5746, то есть ты кабаки курям целиком кидаешь?ну хоть люди посмеются над твоими 200 кВт в селе....фактурный теоретический селянин с 200 кВтами на селе Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ - Цензор.НЕТ 7277
показати весь коментар
18.08.2021 14:55 Відповісти
120-140 летом Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ - Цензор.НЕТ 9533 в 3 х комнатной квартире с кондеем летом вылазит 150 как минимум, учитывая что днем все на работе, везде лэд освещение и лед телевизоры. Сказочник ты "дядя" иди в школу уже, летом подучись, а то смешно тебя читать
показати весь коментар
18.08.2021 15:04 Відповісти
Меня поражают порохоботы. Кричат что нужно подымать тарифы до европейских и тут же начинают срач разводить что мало снизили тариф.
показати весь коментар
17.08.2021 14:45 Відповісти
а шо тарифы не снизят???
показати весь коментар
18.08.2021 13:28 Відповісти
тарифи для побутових споживачів в Україні найнижчі серед країн Європи.
Одним із важливих факторів ціноутворення на ринку електроенергії є методологія розрахунку тарифів (цін). Сьогодні немає єдиних правил щодо формування тарифів (цін) на електроенергію на внутрішньому ринку країн-членів ЄС, що пов'язано з вимогами раціонального використання енергії та принципами енергоощадності в кожній окремій країні.
Оскільки собівартість виробництва електроенергії залежить як від типу і потужності електростанцій, так і вартості позикових коштів на їх будівництво та експлуатацію, логічним є певний діапазон розходження показників собівартості.
В Україні за даними ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік повна собівартість атомної енергії становила трохи більше 0,60 грн., або 0,019 евро, за 1 кВт∙год. (без урахування ПДВ)
Для порівняння собівартість генерації електроенергії становить:
в Німеччині: з вугілля - 0,032 євро за 1 кВт∙год; з природного газу - 0,075 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,065 євро за 1 кВт∙год; з сонця - 0,078 євро за 1 кВт∙год;
у Франції з атомної енергії - 0,042 євро за 1 кВт∙год;;
у Великій Британії з атомної енергії - 0,054 євро за 1 кВт∙год; з вітру - 0,079 евро за 1 кВт∙год;
показати весь коментар
17.08.2021 15:02 Відповісти
Умник а з/п в Украине $300 и то не во всех /отедь от Киева на 100км/
А пенсии $70 тоже в Укрвине и не в одного миллиона
300 тыс элитных пенсионеров получают 30% пенсийного фонда
10,5 млн пенстонеров получают 70% пенсийного фонда
Стоимость реальная для сравнения определяется
Количеством времени которое должен проработать
Среднестатистический гражданин /конечно не коболев /чтобы
Купить товар или услугу /а не номинальным выражением стоимости/
Покажи хоть одну расшифровку стоимости товара или услуги -- по статейно

А стоимость в ссср 1квт 4 коп /доллар на внешем рынке стоил 90 копеек /
осюда впереводе на гривню 1.2 грн
показати весь коментар
17.08.2021 16:52 Відповісти
Да, Умник... Для тех кто получает "минималку" или пенсию есть и остаются субсидии (очень не плохая штука, позволяющая малообеспеченным не то что не платить за ээ, а еще и выходить в плюсы)... Про зарплаты писать не надо - если получаешь 300 долл - то грош тебе цена... про совок вспоминать тоже не надо - почитай про плановую экономику и может поймешь что-то (что все тарифы , включая стоимость доллара были в разы занижены, а платили за все обычные люди, которые получали 150-250 рублей, а должны были получать 2000-3000). Так кто умник? думай-те)))
показати весь коментар
18.08.2021 08:56 Відповісти
У СРСР курс долара та інших валют призначали на з'їзді ЦК КПРС раз на 20 років для того, аби можна було визначити під час слідства та суду збитки соціалістичної власності від злочинної діяльності валютних спекулянтів. До речі я пам'ятаю курс 64 коп/долар.
показати весь коментар
18.08.2021 11:04 Відповісти
Усе як любить лохторат
показати весь коментар
17.08.2021 17:40 Відповісти
свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.

т.е это не первые 250 по цене 1,44... ))) (как было первые 100 по цене 0,90)
это 251 - плати 251 х 1,68 ....
вот такое оно счастье...по зелебобски (ну на 0,24 ж кое-кому снизили ж...да? ))))
или не так...ну хорошо ж хоть не повысили до 3,50 как угрожали ))))) уряяяя !
показати весь коментар
17.08.2021 18:04 Відповісти
та да, тут скорее нужно радоваться что хоть не подняли))
показати весь коментар
17.08.2021 18:36 Відповісти
...двоєчитання, потрібно дивитись сам оригінал документа, може дійсно підлянку підсунули
показати весь коментар
18.08.2021 14:53 Відповісти
нє-нє...вже десь роз"яснювали це.... саме так! якщо 251 - то весь об"єм (251) по 1,68..(без вірахування як було колись перших 250)
показати весь коментар
18.08.2021 15:09 Відповісти
Предлагаю посадить кабмин и нкре на электрический стул по минимальному тарифу
показати весь коментар
17.08.2021 20:32 Відповісти
это хитрый ход такой чтоб в сентябре загнать под потолок
показати весь коментар
17.08.2021 21:08 Відповісти
Якісь чергові бєніни манси. Поясніть мені хтось який тариф у багатоповерхівках? У моїй стоїть і загальнобудинковий лічильник і індивідуальні, а у декого і по два індивідуальні, під'єднані послідовно. )))
показати весь коментар
18.08.2021 11:08 Відповісти
"...а у декого і по два індивідуальні, під'єднані послідовно. )))"
***
Це для мене щось нове і загадкове. Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ - Цензор.НЕТ 800
показати весь коментар
18.08.2021 14:50 Відповісти
Субсидии это волчья улыбка
То дадут то нет
Комуналка 3-х комнатной квартиры стоила 20 рублей
платили
Не все было хорошо
Посмотри на китайцев не кричали ''декоммунизация,,
Просто сели посмотрели - что хорошо оставили
Что плохо -осудиди убрали
И живут и у нас даже липучка для мух китайская
Выдел ,,декоммунизацию,,залез на памятник отбил нос
Сделал ,, декоммунизацию,,
Декоммунизация - это уровень жизни и никто не
Будет вспоминать ссср.
показати весь коментар
18.08.2021 11:21 Відповісти
Вали в Китай, там тебе чекають.
показати весь коментар
18.08.2021 14:47 Відповісти
Благими намірами вистелена дорога в пекло.
показати весь коментар
18.08.2021 14:45 Відповісти
 
 