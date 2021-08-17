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Количество пользователей приложения "Дія" превысило 6 миллионов, – Минцифры
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Количество активных пользователей в приложении "Дія" перешагнуло за 6 млн.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Мы наблюдаем системный рост активных дневных, недельных сеансов. Наша цель — все взаимодействие человека и государства через приложение "Дія". В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать", – написал он.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило второй багбаунти приложения "Дія" с призовым фондом 1 млн грн.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для проекта "Дія City".
Джерело: Telegram
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