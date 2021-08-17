Количество пользователей приложения "Дія" превысило 6 миллионов, – Минцифры

Количество активных пользователей в приложении "Дія" перешагнуло за 6 млн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Мы наблюдаем системный рост активных дневных, недельных сеансов. Наша цель — все взаимодействие человека и государства через приложение "Дія". В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать", – написал он.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило второй багбаунти приложения "Дія" с призовым фондом 1 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для проекта "Дія City".