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Fitch (304) банки (6400) прогноз (1031) рейтинг (892)

Fitch улучшил прогноз по рейтингам украинских госбанков

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Fitch улучшил прогноз по рейтингам украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз государственных "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило на уровне "B" их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

Fitch также подтвердил рейтинг дефолтоа эмитента "ПроКредит Банка" на уровне "B+" и улучшил его прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Согласно сообщению, данная оценка также учитывает 100-процентную государственную собственность банков (95% для "Укргазбанка"), системное значение (больше для "Приватбанка" и "Ощадбанка", учитывая их 32% и 18% рыночных долей в депозитах физлиц соответственно к концу первого полугодия).

Кроме того, учитывается рекордная поддержка капитала, предоставленная "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" и поддержка акционерного капитала "Приватбанка" после национализации.

Fitch отметило, что принадлежность "Приватбанка" государству не имеет стратегического значения и возможная его приватизация не приведет к ослаблению стимула для правительства оказывать ему поддержку за счет высокой системной значимости финучреждения.

Аналитики также отмечают, что возможности властей оказывать поддержку, особенно в иностранной валюте, ограничены, о чем свидетельствует уровень суверенного рейтинга страны (B).

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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